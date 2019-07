Praha chce taxikářům povolit vyšší ceny. Změna by dopadla na alternativní taxislužby | E15.cz

Pražský magistrát chce po 13 letech povolit taxikářům vyšší ceny. Nejvyšší možná cena za kilometr by se měla zvýšit o osm korun na 36 korun, nástupní sazba o 20 korun na 60 korun a minuta čekání o korunu na sedm korun. Vychází to z návrhu nařízení, které je v současnosti v připomínkovém řízení, píše server Deníku N . Nařízení počítá i se změnou podmínek pro hotelová taxi a luxusní dopravce i provozovatele alternativních taxislužeb.

„Na ceny se nesahalo zhruba 13 let a nechali jsme na odboru cen a poplatků přepočítat, jak by měla adekvátně vypadat cena taxislužby. Podle toho jsme nařízení udělali,“ uvedl náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě). Navýšení magistrát vypočítal na základě ročních nákladů na provoz jednoho vozu taxi a peněz, které si může řidič vydělat. Podle těchto propočtů by si průměrný řidič vozu Škoda Octavia při takto stanovených cenách vydělal měsíčně téměř 30 tisíc korun. Dosud přitom mohl měsíčně získat jen 17 tisíc, uvádí důvodová zpráva.

Zástupci taxislužeb navýšení vítají. „Obecně to odpovídá tomu, že se 13 let nehnulo s cenou, a navýšení odpovídá inflaci,“ reagoval majitel AAA Radiotaxi Jiří Kvasnička. Nové ceny podle něj odpovídají průměru Evropy.

Nařízení počítá i se změnou podmínek pro hotelová taxi. Nyní totiž na základě výjimky mohou jezdit za vyšší cenu, pokud je předem dohodnuta na základě smlouvy. Tuto možnost využívají i luxusní dopravci. Nařízení může dopadnout také na provozovatele alternativních taxislužeb.

Podle magistrátu výjimku alternativní dopravci zneužívají, a obcházejí tak povinnost označit vozy svítilnou a taxametrem. Přímo pak jmenuje společnosti Bolt či Uber. Některé jejich jízdné totiž překračuje stanovené sazby na kilometr, zákazník však přesnou cenu schvaluje před nástupem do vozu. "Těmito subjekty uskutečňovaná přeprava však nemá žádnou přidanou hodnotu oproti klasické taxislužbě, která by tyto provozovatele opravňovala k navyšování cen oproti klasické taxislužbě a k překračování městem stanovené ceny maximální," argumentuje Praha v důvodové zprávě.

Podle náměstka pro dopravu Scheinherra Praha výjimku, kterou se alternativní přepravci zaštiťují, odmítá a považuje sdílené služby jako Uber či Bolt za taxíky. Jejich vozy by tak podle něj měly mít taxametr nebo střešní svítilny. Magistrát pak podle něj v případě pochybení vozy již nyní pokutuje.

Zástupce alternativní taxislužby označuje krok Prahy za nepochopitelný. Podle regionálního manažera společnosti Bolt pro střední Evropu Romana Sysla je postup metropole v rozporu se zákonem. Tvrdí, že nařízení by mělo negativní dopad na Pražany i návštěvníky města.