Legalizace alternativních taxi se přiblížila, snahy na jejich omezení neprošly | E15.cz

Pravidla pro taxíky by mohla být ještě liberálnější, než vláda původně zamýšlela. Změny Poslanecké sněmovně doporučil schválit sněmovní hospodářský výbor, který vládní novelu zákona o silniční dopravě projednal. Novela nyní míří do druhého čtení.

Výbor posvětil možnost provozování vozidla taxislužby více dopravci a částečné zmírnění přísnosti pravidel pro zprostředkovatele služby, jakými jsou Uber či Bolt. „Díky tomu mimo jiné zprostředkovatelé nebudou muset sledovat platnost koncesí a oprávnění online, ale jen jednou za patnáct pracovních dnů,“ uvedl zpravodaj k novele Jan Bauer (ODS).

Návrh novely počítá s tím, že vozidla taxislužeb už například nebudou muset mít povinně taxametr, ale postačí mobilní aplikace. Alternativní taxislužby budou muset být vybaveny evidenční nálepkou a svítilnu budou nadále využívat jen běžné taxi služby. Taxikáři navíc nebudou muset podstupovat zkoušky z místopisu. Sdružení českých taxikářů však zastává názor, že novela sníží profesionalitu řidičů, znevýhodní tradiční taxikáře a řidiče nebude možné kontrolovat.

Naopak nejkontroverznější pozměňovací návrhy poslance Martina Kolovratníka (ANO) neprošly. Ten chtěl liberalizaci značně omezit, a to navzdory tomu, že vládní novelu předložilo ministerstvo dopravy ovládané hnutím, jehož je členem. „Větší města nad sto tisíc obyvatel by měla mít možnost regulovat počet taxíků. Nechceme, aby taxi konkurovalo MHD a zahoustla automobilová doprava,“ argumentoval marně Kolovratník.

Taxikáři by podle něho měli projít i zkouškami z češtiny, právního prostředí či místopisu a zároveň by měli mít i povědomí o pojištění. „Osobně jsem byl několikrát vezen rusky mluvícím občanem, který se mi otevřeně chlubil, že tady spí na ubytovně a má na 90 dnů turistické vízum. Tohle opravdu není řidič, kterého by chtěl pouštět do ulic Prahy,“ doplnil s tím, že návrhy předloží znovu přímo ve Sněmovně.

Proti jeho pozměňovacímu návrhu se přitom obrátilo i ministerstvo dopravy. „Zmíněné požadavky jsou vzhledem k technologickému vývoji v oblasti dopravy nepřiměřené a pouze omezují vstup na trh,“ uvedla mluvčí rezortu Lenka Rezková, podle níž se prověřování znalosti místopisu kvůli GPS jeví jako nadbytečné.

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza byl mnohem příkřejší. „S velkým překvapením se dívám na pozměňovací návrhy poslance Kolovratníka z ANO, který chce rozbít ministerstvem dopravy dobře připravenou novelu zákona o taxislužbách a konečně po řadě let čekání zajistit, že lidé budou mít na výběr co nejvíce možností přepravy,“ okomentoval.