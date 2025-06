Pražský dopravní podnik (DPP) uvedl v pátek do běžného provozu s cestujícími novou tramvaj Škoda 52T . Lidé tak poprvé měli vyzkoušet vůz, který byl dosud testován bez pasažérů. Během této první fáze najel po městě přes dvacet tisíc kilometrů. Nyní začíná další část zkušebního provozu, tentokrát s veřejností na palubě. Praha se tak dočkala nového typu tramvají po téměř dvou dekádách.

Nový model tramvaje vyjel v pátek kolem 13. hodiny na linku číslo 12. Podle technického ředitele podniku pro povrchovou dopravu Jana Šurovského byla trasa této linky vybrána záměrně.

„Tato linka se nám pro ty pokusy velmi líbí, protože kromě toho, že tam jsou dobré kilometrické proběhy, tak je tam velmi různý charakter trasy, ať už jsou to poměrně rovinné úseky v oblasti Karlína a Vysočan, ale pak je potřeba se řádně pokroutit po Malé Straně a v Chotkově ulici a na závěr je tam vysoký kopec na Barrandov,“ vysvětlil Šurovský.

První část testovacího provozu začala 26. dubna a trvala přibližně šest týdnů. Vůz během této doby absolvoval tisíce kilometrů bez cestujících a prošel i důkladnou kontrolou opotřebení. Na základě výsledků získal DPP povolení od Drážního úřadu k pokračování v homologaci, tedy oficiálním schvalovacím procesu. Druhá fáze nyní počítá s dalším nájezdem dvaceti tisíc kilometrů – tentokrát už s pasažéry. Díky většímu zatížení potrvá tento úsek testování zřejmě dvakrát déle než ten první.

Nová tramvaj Škoda 52T vyjela v Praze

Dopravní podnik zároveň usiluje o to, aby mohl využít druhý vůz 52T pro výcvik řidičů. „Je potřeba postupně proškolit poměrně velkou skupinu řidičů, konkrétně se jedná asi o dva tisíce lidí,“ uvedl Šurovský. Pokud vše půjde podle plánu, letos by do Prahy mělo dorazit dvacet nových tramvají, stejný počet pak i příští rok. Nové vozy budou nasazovány primárně z vozovny Hloubětín.

Tramvaj Škoda 52T měří 32 metrů na délku a 2,5 metru na šířku. Pojme až 243 cestujících, z toho 173 míst je ke stání. V porovnání se staršími tramvajemi typu 15T se jedná o nárůst kapacity o téměř šestnáct procent. Maximální rychlost, kterou může tramvaj v provozu dosáhnout, je sedmdesát kilometrů za hodinu. Vůz byl navržen speciálně pro podmínky pražské sítě, takže zvládá i složité úseky s ostrými zatáčkami a úzkými profily.

Celkově plánuje dopravní podnik pořídit až 200 vozů tohoto typu. Hodnota kontraktu uzavřeného koncem loňského roku činí 16,6 miliardy korun, přičemž cena jedné tramvaje je téměř devadesát milionů korun.

GALERIE: Nová tramvaj Škoda 52T