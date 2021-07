Pražské letiště odbavilo v červnu 289 tisíc pasažérů | E15.cz

„Aktuální výsledky a průběžné vyhodnocování letní sezóny potvrzují, že zájem o cestování ze strany Čechů roste. Oblíbené jsou zejména lety do typicky dovolenkových destinací. Očekáváme, že za hlavní prázdninové měsíce odbavíme na Letišti Václava Havla Praha dohromady přes jeden milion cestujících,“ uvedl ředitel leteckého obchodu Letiště Praha Jaroslav Filip.

Nejvíce cestujících během června letělo do destinací na řeckých ostrovech, ve Španělsku a Itálii, tedy v zemích, kam míří na dovolenou nejvíce lidí. Z měst byl nejžádanější Amsterdam. Minulý měsíc se na letišti uskutečnilo 5058 vzletů a přistání, což představuje nárůst o 120 procent oproti loňskému roku.

V současnosti je v nabídce pražského letiště více než 100 destinací, kam létá přes 40 leteckých dopravců. Jsou mezi nimi i několik nových linek. Například letecká společnost Blue Air spustila novou linku do Bukurešti, Aegean Airlines do Heraklionu, EgyptAir do Hurghady, Smartwings pak začaly létat do Nice na Azurovém pobřeží. Nové destinace představily v Praze i nízkonákladové společnosti, easyJet začal létat do Barcelony, Ryanair do Varšavy na letiště Modlin a Wizz Air zahájil provoz na linkách do Říma či Katánie. Maďarský nízkonákladový dopravce pak přidá do své sítě v průběhu září také novou linku do italské Neapole.

Pražské letiště kvůli koronavirové krizi loni po letech rekordních čísel odbavených cestujících přišlo ve srovnání s rokem 2019 o 79 procent pasažérů. Celkem jich odbavilo 3,66 milionu, což je nejméně za posledních 25 let.