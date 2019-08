DPP nakoupí až šedesát midibusů | E15.cz

Pražský dopravník podnik (DPP) hledá ve dvou tendrech dodavatele 60 midibusů. Podnik zamýšlí nakoupit dva druhy vozů lišící se délkou. S dodavateli by uzavřel rámcové smlouvy na odběr autobusů v hodnotách 100 a 220 milionů korun bez DPH. Vyplývá to z dokumentů zveřejněných ve věstníku veřejných zakázek. Rámcové smlouvy podniku umožní nakoupit pouze potřebné množství vozů, nenutí jej vyčerpat celou vysoutěženou částku a nakoupit všech 60 midibusů.

V prvém řízení plánuje DPP uzavřít s jedním dodavatelem smlouvu na až dvě desítky midibusů. „Předmětem plnění (zakázky) může být i podpora a rozvoj funkcí odbavovacího a informačního systému midibusů,“ píše se v dokumentu. To znamená například obrazovky upozorňující na stanice a podobně. V tomto případě by byla nejvyšší možná částka, za kterou by podnik vozy nakoupil, 100 milionů korun.

DPP zamýšlí v druhém řízení uzavřít kontrakt na dodávku 40 autobusů označovaných jako MD+. Zatímco délka výše zmíněných vozů je od zhruba osmi do deseti metrů, v tomto případě jde o midibusy měřící na délku od 10,1 do 11 metrů. Nejvyšší možná částka za vozy by byla 220 milionů bez DPH. Také v tomto případě může být součástí dodávka odbavovacího systému.

U obou zakázek mají smlouvy s dodavatelem platit po dobu 60 měsíců. Zájemci se mohou podniku hlásit s nabídkami do 9. září.

DPP je největší městskou firmou, která zaměstnává zhruba 11 tisíc lidí. V Praze provozuje linky metra, tramvají, autobusů a lanové dráhy. Město dává na provoz podniku přes 13 miliard korun ročně.