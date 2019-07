Praha zváží plány na holding svých firem | E15.cz

Plán minulé pražské koalice sloučit všechny městské firmy pod jeden koncern dostává trhliny. Současné vedení Prahy má pochyby o tom, zda by pro město byla taková struktura ekonomicky výhodná.

„Uskutečnilo se jednání se všemi městskými společnostmi, které má Praha ve vlastnictví. Z našeho pohledu vytvářet jeden koncern, ve kterém by fungovaly všechny městské společnosti, nemá v tuto chvíli úplně ekonomicky význam,“ řekl radní pro majetek Jan Chabr (TOP 09).

Jeho předchůdce ve funkci Karel Grabein Procházka (ANO) si od koncernu sliboval lepší koordinaci a spolupráci firem, společné nákupy či půjčování peněz. Místo výběrových řízení by mohly například firmy odebírat služby sesterské společnosti, jako je voda nebo plyn, přímo. „Ročně by se tím ušetřily stamiliony korun,“ řekl Procházka.

„Koncernové řízení smysl dává, současná situace některých městských firem tomu dává plně za pravdu,“ nesouhlasí Procházka s Chabrem. Původně se počítalo s tím, že by do koncernu vstoupily jako první Pražská plynárenská, Pražská vodohospodářská společnost, Pražské služby a Kolektory Praha. Postupně by se přidaly další firmy.

Chabr ale neposílá projekt zcela k ledu. „Naším cílem je zkusit se zabývat myšlenkou vytvoření sektorových koncernů. Například koncern firem, které se zabývají vodním hospodářstvím, energetikou nebo správou majetku,“ řekl Chabr s tím, že podobný systém je i v Rakousku nebo v Německu. Takovou variantu považuje za uskutečnitelnou i Procházka.

Vytvoření holdingu nebo koncernu by uvítal i předseda představenstva Pražské plynárenské Pavel Janeček. Firma dodává plyn například vozům Pražských služeb a ráda by spolupracovala i s dopravním podnikem, kde se však ani po letech firmy nedohodly. „Ta myšlenka je naprosto správná, protože jednání by byla mnohem jednodušší,“ řekl Janeček již dříve v rozhovoru pro deník E15.

Svých devět městských firem sloučilo do koncernu v roce 2017 Brno. Současné vedení pod vedením primátorky Markéty Vaňkové (ODS) ale projekt letos zkritizovalo, prý je příliš drahý a neefektivní. Nakonec holding jen změnil strukturu. „V současné době se s rušením koncernu nepočítá,“ řekl mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.