Alitalia se má vzdát jména, aby mohla dostat vládní pomoc | E15.cz

„Nová letecká společnost si nesmí ponechat značku Alitalia, protože jde o charakteristický znak kontinuity,“ píše Evropská komise v dopise ze začátku ledna, ze kterého nyní cituje italský magazín L’Espresso.

Komise také odmítá, aby „stará“ Alitalia prodala majetek napřímo nově vznikajícím aerolinkám. Výprodej by se měl uskutečnit prostřednictvím otevřeného a transparentního tendru.

Tím seznam podmínek ani zdaleka nekončí. Na rozdíl od původní Alitalie by nová společnost neměla vedle letecké dopravy provozovat handlingové služby a údržbu letadel. Tyto části podnikání by měla prodat. Vznikající aerolinky také musejí prodat některé sloty, tedy časová okna pro vzlet a přistání na letištích. A věrnostní program Alitalie MilleMiglia nesmí být jako celek převeden pod novou společnost.

Představitelé Evropské unie v reakci na zprávu uvedli, že jednání s italskou vládou pokračují a že nebudou komentovat rozhovory, které ještě neskončily. Evropská komise má každopádně pravomoc Římu realizaci jeho plánu zakázat, popřípadě mu určit dodatečné podmínky.

Zvláště podmínka prodat části původní Alitalie může být pro vládu premiéra Giuseppeho Conteho citlivá, píše agentura Reuters. Společnost totiž zaměstnává přes jedenáct tisíc lidí a panuje obava, že odprodané společnosti, které již vláda nebude mít pod kontrolou, začnou propouštět.

Dlouhodobě prodělávající Alitalia čelí finančním potížím téměř deset let. Má za sebou tři pokusy o restrukturalizaci včetně vstupu blízkovýchodních aerolinek Etihad, které do společnosti investovaly 1,7 miliardy eur. V roce 2017 Alitalia vyhlásila bankrot, od té doby firmu drží nad vodou jen italská vláda, která už do ní napumpovala kolem devíti miliard eur. Nyní když koronakrize ukončila všechny naděje na prodej společnosti do soukromých rukou, rozhodla se vláda pro znárodnění.