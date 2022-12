Přímé lety z Prahy v roce 2023: k New Yorku, Thajsku a Arábii může přibýt Soul, možná Hanoj | E15.cz

Korean Air létal do Prahy do příchodu pandemie covid-19. Příští rok by mohl lety obnovit.

Prozatím má pražské letiště potvrzených šest pravidelných dálkových spojů pro rok 2023. Pět z nich propojuje českou metropoli se státy Arabského poloostrova. Většinou to jsou již dobře zavedené linky do katarského Dauhá (Qatar Airways), do turistického srdce Spojených arabských emirátů Dubaje (Emirates, Flydubai, Smartwings), do Kuvajtu (Jazeera Airways), do měst Salála a Maskat v Ománu (SalamAir) a také do saúdskoarabského Rijádu (Flynas).

Potvrzená je i dálková linka do New Yorku – na Mezinárodní letiště Johna F. Kennedyho bude v letní sezoně znovu létat americká společnost Delta Air Lines. I vzhledem k pozitivní zkušenosti z letošního léta, kdy byla obsazenost letadel Delty na této trase téměř stoprocentní, jak uvedl předseda představenstva Letiště Praha Jiří Pos. Letiště tak s dopravcem jedná o možném prodloužení doby, po kterou by Delta Prahu s New Yorkem propojovala, a to od konce dubna do konce října.

Nové přímé charterové lety do thajské provincie Krabi spustí cestovní kancelář Čedok od ledna. Zároveň bude i příští rok pokračovat s chartery na ostrov Nosy Be na severu Madagaskaru, do Dominikánské republiky či na Zanzibar. Turisty přepravuje ve spolupráci s polskou leteckou společností LOT a italskou Neos.

Ve hře je zařazení i dalších destinací, do kterých by se mohli Češi podívat, ať už příští, či přespříští rok. „V regionu Severní Ameriky jednáme s leteckými společnostmi American Airlines, Air Canada, Air Transat, Delta Air Lines a United Airlines o možných spojích do New Yorku, Chicaga, Filadelfie a do kanadských metropolí Montrealu a Toronta,“ řekl deníku E15 Pos. Pravděpodobnější je ale zahájení těchto spojů až v roce 2024.

„Ty společnosti bohužel trpí nedostatkem letadel i posádek, zaměřují se proto hlavně na uspokojení vysoké poptávky po vnitrostátní dopravě v USA a na obnovování dříve existujících transatlantických letů do západní Evropy,“ dodal Pos.

Naopak jako velmi pravděpodobné se jeví obnovení přímé linky mezi jihokorejským Soulem a Prahou, a to už v příštím roce, jak ostatně dříve naznačili i zástupci společnosti Korean Air.

„Soul je naše největší a nejbližší priorita. Jednáme i s vietnamským dopravcem Bamboo Airways o letech do Hanoje. S China Airlines se snažíme dojednat linku na Tchaj-wan, řešíme i Singapur,“ upřesnil Pos. Dopravce Thai AirAsia by zase mohl propojit Prahu s hlavním městem Thajska Bangkokem. Zatímco u Soulu se čeká spuštění letů v příštím roce, u zbylých zmíněných destinací jde spíše o horizont jednoho roku až dvou let.

Postupné (znovu)zavádění spojů a navyšování jejich frekvencí obecně vychází z rostoucí poptávky po letecké dopravě, jež se vzpamatovává z pandemického útlumu. Sdružení IATA, kam patří mimochodem i České aerolinie a Smartwings, proto očekává, že bude letecký průmysl v příštím roce poprvé od příchodu pandemie ziskový. Vydělat má 4,8 miliardy dolarů (111 miliard korun). Letos prodělal 6,9 miliardy dolarů, což ale bylo méně, než sdružení očekávalo. Odhadovalo totiž ztrátu 9,7 miliardy. Ztráty aerolinek za krizové roky 2020 a 2021 činily řádově desítky miliard, uvedla IATA.

Významný vliv na naplnění optimistické prognózy pro příští rok bude mít politika Pekingu týkající se rozvolňování pandemických restrikcí. IATA kalkuluje se scénářem, kdy se Čína začne znovu otevírat mezinárodní dopravě a postupně upustí od nulové tolerance covidu-19.

Restart letectví se projevuje i na číslech Letiště Václava Havla. To nedávno překročilo hranici deseti milionů odbavených cestujících. Za celý rok jím má projít 10,7 milionu osob, tedy o dva miliony více, než na Ruzyni plánovali. Ještě loni se přitom množství odbavených cestujících v důsledku pandemických restrikcí krčilo na hodnotě 4,4 milionu. Dosavadní rekord z roku 2019 činí 17,8 milionu odbavených cestujících. I letiště se tak má letos vrátit k zisku, ten provozní by se měl podle Pose pohybovat kolem dvou miliard korun oproti loňským 180 milionům.