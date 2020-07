Projekt trati z Ruzyně do Kladna bude stát 112 milionů | E15.cz

Příprava dalšího úseku železniční trati k pražskému letišti postoupila do další fáze. Správa železnic vybrala ke zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení k úseku Praha Ruzyně–Kladno společnost Metroprojekt. Ta uspěla v tendru s nabídkou 112,3 milionu korun, jak plyne z věstníku veřejných zakázek. Dokončen je zatím jediný úsek trati k letišti a celá trať by měla být zprovozněna do roku 2028.