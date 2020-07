Zero, nejúspěšnější japonská stíhačka druhé světové války | E15.cz

Japonský letoun Mitsubishi A6M, proslulý jako Zero, který japonské ozbrojené síly zařadily do služby 1. července 1940, se stal patrně nejznámějším bojovým letounům druhé světové války. Na tichomořském bojišti se objevil ještě předtím, než císařské námořnictvo v prosinci 1941 napadlo americkou základnu Pearl Harbor. Ve službě vydržela Zera do konce války. Japonci jich vyrobili kolem jedenácti tisíc, ale do dnešních dnů se jich dochoval pouhý zlomek.