Lanovka má propojit Podbabu s Bohnicemi do pěti let | E15.cz

Pražané získají další možnost přepravy. Do pěti let by se totiž městské části Praha 6 a Praha 8 měly propojit pomocí unikátní lanové dráhy. Ta konkrétně spojí Podbabu s Trojou a Bohnicemi. Pražský magistrát uvedl, že tendr na projektanta vypíše letos v létě. Životnost lanovky by měla být 30 let a celkem by měla přijít na 1,5 miliardy korun.