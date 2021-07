United Airlines si objednaly sto elektrických letadel | E15.cz

United do startupu zároveň majetkově vstoupí, a to skrze svůj fond United Airlines Ventures. Společností, která bude letadla pro United provozovat, pak bude Mesa Airlines, se kterou United spolupracují právě na kratších letech.

Hlavně velcí dopravci se dostávají pod čím dál větší tlak, aby snížili produkované emise. Elektrická letadla k tomu mohou být nástrojem, zatím je však limituje velmi omezený dolet. Podle Heart Aerospace mohou letadla uletět až 250 mil, tedy asi čtyři sta kilometrů. Spojit by tak mohla například některá menší regionální letiště s velkými huby, jakým je například Chicago O’Hare International Airport.

„Při zachování nižších nákladů se můžeme vrátit na více menších trhů, které bychom nezvládli obsluhovat s nákladnějšími letadly poháněnými tryskovými motory,“ citovala prezidenta United Airlines Ventures Mika Leskinena agentura Reuters.

Leskinen věří, že zpočátku menší bezemisní elektrická letadla budou jen odrazovým můstkem k větším strojům. „Nechceme čekat na 50místná, 75místná, 125místná letadla. Chceme se zapojit už nyní, a to investováním do společnosti, o které si myslíme, že má technologický náskok a která časem dokáže zhotovit i letadla většího kalibru,“ řekl též Leskinen. Uhlíkové neutrality chce jeho podnik dosáhnout do roku 2050.

United nejsou první společností, která se o Heart Aerospace zajímá, koupi v minulosti zvažovaly i Air Greenland nebo Widerøe. Zároveň to není první investice United do firmy zaměřené na elektrická letadla – už dříve investovaly také do společnosti Archer. Tehdy se tak staly první velkou aerolinií, která vložila peníze do „projektu budoucnosti“, jak se někdy přezdívá bateriově poháněným strojům s vertikálním vzletem a přistáním. Výrobu má Archer zahájit v roce 2023, hovoří o využití na trasách do sta kilometrů a provozní rychlosti až 240 kilometrů v hodině.

Do elektrických letadel investují i další společnosti, například zásilkový gigant UPS. Ten letos v dubnu oznámil, že si od americké firmy Beta Technologies objednal stroje Alia-250 s vertikálním startem. UPS je chce používat zejména na menších trzích v rámci své služby expresního dovozu zboží. Letoun pohání pět vrtulí, energii získává z elektrické baterie.

Stroj umožňuje podobně jako helikoptéry vertikální start a přistání, následně pak přímý let jako klasické letadlo. Na rozdíl od helikoptér jsou však konstrukčně řešeny jinak. Místo velké vrtule ve středu kabiny mají několik menších vrtulí po stranách. Má nosnost přes 635 kilogramů, zvládne letět rychlostí 273 kilometrů za hodinu a uletět 402 kilometrů.