Nový mýtný systém stál konsorcium CzechToll/SkyToll tři miliardy | E15.cz

Nový mýtný systém konsorcia CzechToll/SkyToll, který by měl být spuštěný od letošního prosince, je z 97 procent hotový, nyní je ve zkušebním provozu. Nový provozovatel mýta do vybudování a přípravy systému zatím investoval 2,6 miliardy korun. Vyplývá to z materiálu ministerstva dopravy, který v pondělí prostuduje vláda. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v minulých týdnech zakázal plnění mýtné smlouvy s odkladem o rok. Ministerstvo dopravy proti tomu podalo rozklad, zároveň ovšem připravuje nový tendr.