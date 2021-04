Obří Airbus A380 by mohl převážet lidi i náklady | E15.cz

Airbus ve své anketě mezi aerolinkami zjišťuje, zda by měly zájem o konverzi dvoupatrového obřího letounu A380 na verzi pro přepravu cestujících i nákladu. Reaguje tak na koronakrizi, která zájem cestujících stlačila ke dnu, ale vyvolala vzestup poptávky po přepravě zboží.

Airbus A380 patří mezi letouny nejhůře zasažené pandemií. Z provozu jej stáhla řada aerolinek a mnohé obří stroje se na nebe už nikdy nevrátí. Poptávka po použitých letounech teď na trhu není, a tak na vrakoviště míří i jen pár let staré stroje.

To chce Airbus změnit. Proto se dotazuje aerolinek, zda by měly zájem o úpravu, ve které bude v prvním patře místo cestujících náklad. Lidé by tak cestovali na horní palubě, píše s odvoláním na své zdroje server Freightwaves.

Hledání místa na trhu

Airbus existenci ankety nepotvrdil, ale úvahy o úpravě letadla nevyvrátil. „Pokud by po konverzi A380 byla dostatečná poptávka, tak bychom tuto možnost podrobněji zvážili,“ uvedl mluvčí společnosti Bart Greer.

Úprava by se podle šéfa poradenské společnosti Strategic Aviation Solutions International Stana Wraighta Airbusu vyplatila, pokud by získal alespoň padesát až šedesát objednávek.

Kombinované letouny pro přepravu cestujících i nákladu nejsou ničím novým, avšak historie jejich provozu je neslavná. Naposledy toto uspořádání nabízel Boeing 747 v devadesátých letech a jedinými velkými aerolinkami, které letoun výdělečně provozovaly, byly nizozemské KLM. I ty však poslední stroj tohoto typu předčasně vyřadily z flotily kvůli pandemii.

Zásadní technické překážky

Odborníci v uskutečnění nových plánů Airbusu nevěří. Například analytik Steve Fortune upozorňuje, že spodní patro A380 nemá dostatečnou výšku, aby pojalo standardní paletu pro leteckou přepravu. S tím souhlasí analytik poradenské společnosti Ascent Chris Seymour: „Nemyslím, že by konverze A380 pro přepravu nákladu byla životaschopná. Především proto, že vzhledem ke své nosnosti je toto letadlo relativně těžké.“

Také aerolinky, které magazín Freightwaves oslovil, o navrhovanou variantu letounu nejeví přílišný zájem. Mluvčí Emirates, největšího provozovatele A380, uvedla, že nákladní divize aerolinek má dostatečně velkou flotilu na to, aby vyhověla stávající poptávce.

„Nevíme o žádné reálné situaci, která by umožňovala nasadit A380 konvertovanou pro přepravu nákladu,“ sdělil mluvčí Lufthansy Andreas Pauker. Singapore Airlines uvedly, že svých dvanáct letounů tohoto typu hodlají nadále používat k přepravě cestujících.