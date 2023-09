V USA už stávkuje 18 tisíc zaměstnanců automobilek | e15.cz

Šéf odborů Shawn Fain uvedl, že přerušit práci se chystá dalších 7000 zaměstnanců továren Fordu a General Motors (GM). Nejnovější akce se netýkala společnosti Stellantis, což podle něj odráží pokrok v jednáních s touto firmou. Do stávek se už zapojilo na 18 tisíc pracovníků.

„Lidi už toho mají dost. Chceme, aby existovala střední třída,“ řekla Emily Yettawová, která v GM pracuje 17 let. „Mají miliardové zisky a my si zasloužíme něco lepšího,“ dodala. Odborový svaz, který zastupuje 146 tisíc zaměstnanců uvedených tří společností, zahájil jednání, v němž mimo jiné požaduje zhruba 40procentní zvýšení mezd během čtyř let. Chce také ukončit praxi, kdy nově přijatí zaměstnanci mají nižší mzdy a menší výhody.

Firmy říkají, že požadavky odborů by jim znemožnily dlouhodobě investovat. Navrhují proto zvýšení mezd zhruba o dvacet procent a některé další ústupky. Hospodářský dopad stávek zůstává omezený, ale nabaluje se. Už během prvního týdne vedl konflikt k hospodářským ztrátám v odhadované výši 1,6 miliardy dolarů (zhruba 37 miliard korun), včetně více než 100 milionů dolarů (2,3 miliardy korun) na ušlých mzdách.

Stávkující zaměstnance tří automobilek tento týden navštívil prezident USA Joe Biden, který se stal první úřadující hlavou státu v historii, která se připojila ke stávkujícím během jejich protestu. Zavítal mezi ně i jeho konkurent z řad republikánů, bývalý prezident Donald Trump, který usiluje o své znovuzvolení v příštích volbách, které se konají v příštím roce.