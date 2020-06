RegioJet spustil prodej jízdenek do Chorvatska | E15.cz

Čeští dovolenkáři mohou ode dneška nakupovat jízdenky do vlaků RegioJetu, kterými lze cestovat do chorvatské Rijeky od třicátého června do závěru září. Prodej bude spuštěn během čtvrtka, uvedla firma. Původně měl největší tuzemský soukromý vlakový dopravce zahájit prodej devátého června, kvůli výluce na trati ve Slovinsku ale došlo k odkladu.

Cena jednosměrné jízdenky do vlaků začíná na 590 korunách, následný rozvoz autobusy po chorvatském pobřeží vyjde buď na dvě stě, nebo tři sta korun - dle vzdálenosti. “Jdeme do obrovského rizika, ekonomiku kalkulujeme tak, abychom skončili na nule při devadesátiprocentní obsazenosti vlaků. Věřím ale v zisk, ten se může pohybovat v řádu jednotek milionů korun,” uvedl pro E15.cz Radim Jančura. Přes léto by dopravce mohl na Jadran svézt vyšší desetitisíce cestujících.

V ceně jízdenky je vždy zahrnutá zdarma rezervace místa a veškerý palubní servis, který cestující dostanou během cesty – včetně kávy a drobné snídaně, připojení k internetu nebo zábavnímu portálu a využití dalších palubních služeb. Cestující si budou moci ještě před odjezdem objednat přes internet občerstvení, které jim palubní personál nachystá při odjezdu spoje. Během cesty si budou moci objednat nápoje a další drobné občerstvení.

Zpočátku dopravce vypraví tři vlaky týdně, frekvenci chce ale navýšit. “Bude-li dostatečná poptávka, budeme jezdit každý den v obou směrech. To je náš cíl,” řekl Jančura. Zda se tak stane, rozhodne firma do týdne.

S provozováním vlaků do nejoblíbenější dovolenkové destinace Čechů počítá RegioJet dlouhodobě. “Jsem si jistý, že budeme do Chorvatska jezdit už pořád, cenová udržitelnost tomu odpovídá,” dodal Jančura. Dříve firmu omezoval počet dostupných vagonů, to se nyní změnilo.

Z Česka budou vlaky vyjíždět v úterý, pátek a neděli. Cestující budou moci nastoupit v Praze, Pardubicích, Brně, Břeclavi, vlak zastaví též v Bratislavě, slovinské Lublani a nakonec v Rijece, odkud mohou cestující pokračovat do dalších destinací autobusy.

Stejně jako další dopravce i RegioJet postihla koronavirová krize, jenž firmu připravila řádově o jednotky miliard na tržbách. Cílem celé skupiny je, neskončit letošní mimořádný rok se ztrátou.