Z Prahy se k moři nejvíce létá do Španělska | E15.cz

Největší český vzdušný přístav odbavil loni rekordní počet cestujících, kteří směřovali z Prahy k moři. Z Letiště Praha se během roku vydalo ke slané vodě téměř 3,7 milionu cestovatelů, meziročně téměř o půl milionu, tedy 12,5 procenta více. Nejčastěji mířili na španělské pláže, ale nejrychleji přibývalo pasažérů na linkách do Turecka. Vyplývá to z dat Letiště Praha.

„Vyfiltrovali jsme jen takové destinace, kam se jezdí za odpočinkem u moře. Naopak vnitrozemská byznysová centra nebo poznávací destinace, například Madrid, jsme do statistik nezahrnuli,“ vysvětluje mluvčí letiště Roman Pacvoň.

Vzestup o polovinu v Itálii a Turecku

Nejvíce cestujících, a to přes devět set tisíc, směřovalo do Španělska. Následovalo Řecko se 628 tisíci, Egypt s 460 tisíci, Turecko s 363 tisíci a Itálie s 312 tisíci pasažéry. Zatímco obchodníci v cestovním ruchu v prvních třech zemích se mohli těšit z růstu počtu turistů přilétajících z Prahy jen v řádu jednotek procent, byznys s turisty v Turecku a Itálii si polepšil o téměř polovinu, respektive čtvrtinu cestujících z Prahy.

Největší meziroční přírůstek hlásí Antalya

Z české metropole se nejčastěji létalo za mořem do Barcelony, kterou si zvolilo 440 tisíc osob. Téměř tři sta tisíc dovolenkářů si zvolilo Antalyu, která zároveň dosáhla největšího meziročního přírůstku počtu cestovatelů z vůbec všech destinací, do nichž se loni z Prahy létalo: přibylo jich o 41 procent. Následovalo duo egyptských letovisek Hurgáda a Marsa Alam s 238 tisíci a 174 tisíci osob. Pětici nejoblíbenějších destinací uzavírá se 161 tisíci cestovateli Burgas.

„V případě pravidelné dopravy do dovolenkových destinací měla zejména v létě největší podíl společnost Smartwings. Nově do těchto destinací létá i Ryanair, který v roce 2020 otevře další spojení do Soluně, na Rhodos a Korfu. Také společnost SunExpress letos zahájí pravidelné lety do Izmiru,“ dodává Pacvoň.

Poptávka po kvalitě

Z rostoucího zájmu o pobyt u moře těží i cestovní kanceláře. „Pochopitelně pomáhá celkově dobrá ekonomická situace, díky které jsou Češi ochotní utratit za cestování více peněz. Roste zájem o kvalitnější hotely i služby,“ uvádí mluvčí CK Fischer Jan Bezděk.

Pražským letištěm loni prošel znovu rekordní počet cestujících, a to 17,8 milionu. Nejvíce jich letělo do Velké Británie, Itálie, Ruska, Španělska a Francie. Nejčastěji mířili do Londýna, Paříže, Moskvy, Amsterdamu a Frankfurtu.