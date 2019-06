Renault si dává načas. Odložil rozhodnutí o chystané fúzi s FCA | E15.cz

Francouzská automobilka Renault odložila rozhodnutí o chystaném sloučení s italsko-americkým výrobcem aut Fiat Chrysler Automobiles (FCA) na středu. Renault se ale podle zdrojů agentury Reuters chystá na nabídku FCA odpovědět kladně, což podle nich vyplynulo z úterního jednání v centrále firmy v Boulogne-Billancourt u Paříže. Z fúze by vzešel třetí největší výrobce aut na světě.

Podle zdrojů Reuters požadovala francouzská vláda garanci, že bude mít v představenstvu vznikajícího podniku křeslo. Chtěla mít rovněž účinné právo veta při jmenování budoucích výkonných ředitelů. Francouzská vláda má v Renaultu 15procentní podíl a je jeho největším akcionářem.

Zdroje Reuters uvádějí, že bylo dosaženo kompromisu, kdy francouzská vláda obdrží v novém představenstvu jedno ze čtyř křesel, která připadnou Renaultu, další čtyři křesla pak obsadí zástupci FCA. Renault vládě také postoupí jedno ze svých dvou křesel ve čtyřčlenné radě výboru, jenž bude jmenovat výkonného ředitele.

Po souhlasu Renaultu by podle agentury AP mělo následovat nezávazné memorandum o porozumění, které by zahájilo exkluzivní jednání o fúzi. Následný proces - včetně konzultací s odbory, francouzskou vládou, antimonopolními úřady a dalšími regulačními orgány - by trval asi rok.

Spojením by vznikl třetí největší výrobce aut na světě za společnostmi Toyota a Volkswagen. Sloučený podnik by ročně vyráběl zhruba 8,7 milionu aut. Při započtení produkce aliančních partnerů Renaultu - japonské automobilky Nissan a Mitsubishi - by všechny podniky dohromady vyráběly kolem 15 milionů aut ročně.