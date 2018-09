Řidičů Uberu přibylo v USA tolik, že jim výdělky klesly o polovinu | E15.cz

Popularita přepravní služby Uber v USA vedla k tak vysokému zájmu o práci řidiče, že výdělky lidí vozících klienty pod hlavičkou této firmy klesly za pět let téměř o polovinu. Podobný pokles se týká i dalších společností, které vznikly jako online alternativa ke klasické taxislužbě. Napsal to list The Wall Street Journal(WSJ).