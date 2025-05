Ryanair doplácí na levné letenky. Výhled na další rok je nejistý

Výsledky jsou na horním konci předpokládaného rozpětí 1,55 až 1,61 miliardy eur. Provozní výnosy za rok do konce března ale firma zvýšila o čtyři procenta na téměř 14 miliard eur. Aerolinky za rok přepravily přes 200 milionů cestujících, což představuje meziroční růst skoro o dvacet milionů lidí. Ryaianir je tak vůbec první evropskou leteckou společností, která za rok překonala dvousetmilionovou hranici počtu pasažérů, k níž pomohl i sedmiprocentní pokles cen letenek.

Ryanair zatím neposkytl výhled na své hospodaření ve finančním roce 2026. Firma uvedla, že nemá přehled o tom, jaké faktory budou její hospodaření ovlivňovat v druhé polovině finančního roku. Růst společnosti bude záviset na tom, jak se vyvinou celní války a další současná geopolitická rizika. Jen například americká cla narušují výrobu nových letadel zvedají jejich ceny, právě nedostatek letadel na trhu je přitom v současnosti významným faktorem, který brzdí růst aerolinek po celém světě.

Záležet bude mimo jiné na výsledcích obchodních jednání mezi Evropskou unií a Spojenými státy. USA uvalily cla na evropské výrobce včetně letadel a EU nyní hrozí odvetnými kroky, což by mělo dopad především na americký Boeing, výhradního dodavatele Ryanairu. Irská společnost je největším zákazníkem Boeingu, již ale pohrozila, že v případě zavedení cel by mohl přehodnotit plánované objednávky za 33 miliard dolarů a zavést do flotily letadla jiného výrobce.

Na druhou stranu Ryanair uvedl, že prodeje letenek na hlavní letní sezónu jsou už nyní solidní a ceny jsou oproti loňsku vysoké. Společnost předpokládá, že počet cestujících zvýší na 206 milionů.

Aerolinky rovněž uvedly, že v příštích šesti až 12 měsících plánují odkup svých akcií zhruba za 750 milionů eur.