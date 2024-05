Výsledky mírně překonaly očekávání analytiků, kteří čekali za rok do konce března zisk 1,905 miliardy eur. Ryanair v lednu snížil odhad čistého zisku na rozmezí 1,85 miliardy až 1,95 miliardy eur, když někteří internetoví cestovní agenti náhle přestali prodávat jeho lety.

Dopravce si také postěžoval, že jej loni postihlo několik stávek řídících letového provozu v evropských zemích, zejména ve Francii. „Opět vyzýváme Evropskou komisi, aby reformovala neefektivní evropský systém řízení letového provozu, aby ochránila přelety letadel během národních stávek,“ uvedl Ryanair v tiskové zprávě. V současnosti totiž stávky řídicích letového provozu v jednotlivých zemích často znamenají, že se vzdušnému prostoro tohoto státu musejí vyhýbat i letadla, která nad zemí jen přelétají.

Letenky nezdražují navzdory omezeným kapacitám

Počet přepravených cestujících stoupl o devět procent na 184 milionů. Počet cestujících byl vyšší o 23 procent ve srovnání s dobou před pandemií nemoci covid-19. Výnosy meziročně vzrostly o 25 procent na 13,44 miliardy eur. Společnost otevřela pět nových základen a více než 200 nových tras. Obsazenost letadel stoupla o jeden procentní bod na 94 procent.

Společnost rovněž uvedla, že jí bude do konce července chybět 23 letadel do počtu, který jí měl dodat americký výrobce Boeing. Stále podle ní existuje riziko, i když téměř nepravděpodobné, že by se dodávky mohly ještě zpozdit.

Generální ředitel Michael O'Leary před dvěma týdny varoval, že ceny letenek v létě porostou pravděpodobně pomaleji, než čekal v dubnu. Tehdy předpokládal zvýšení cen o pět až deset procent. „Nedávný vývoj cen je slabší, než jsme čekali, v prvím čtvrtletí jsme museli poptávku více podporovat než v minulém roce," uvedla nyní společnost. Letenky v létě buď nezdraží nebo ceny porostou jen mírně, předpokládá společnost. A to navzdory tomu, že možnosti zvyšování kapacit evropských aerolinek jsou omezené. Ryanair se potýká se zpožďováním dodávek letounů Boeing 737 MAX, část konkurence zase trápí problémy s pohonnými jednotkami letadel Airbus A320neo, které musejí procházet záručními opravami.

Meta 200 milionů pasažérů

Společnost potvrdila, že v aktuálním finančním roce očekává nárůst počtu cestujících na 198 milionů až 200 milionů. V březnu firma tento počet snížila z původních 205 milionů kvůli zpoždění v dodávkách letadel.

Společnost rovněž oznámila odkup svých akcií za 700 milionů eur. Oficiálně ho plánuje zahájit ještě tento týden.

Do skupiny patří kromě hlavních aerolinek Ryanair se sídlem v Irsku také dceřiné společnosti Buzz v Polsku, Lauda v Rakousku a Malta Air na Maltě.