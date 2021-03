V boji s pandemií zřejmě pomohou drony z Polska | E15.cz

Společnost se v tomto ohledu chystá domluvit s jednou z největších sítí diagnostických laboratoří v Polsku (jméno nebylo před podepsáním smlouvy zveřejněno). Autonomní bezpilotní letouny, řízené umělou inteligencí, zcela bez zásahu člověka, by měly doručovat mimo jiné vzorky k rozboru na přítomnost koronaviru.

Bezpilotní letouny jsou v lékařské logistice používány už několik let. Tímto způsobem byly přepravovány například léky ve švýcarských Alpách nebo vzorky krve na Madagaskaru. Pandemie koronaviru způsobila, že svět chce více využít podpory této technologie. Pomoc bezpilotních letounů v boji s covidem využívá už mimo jiné Rwanda či Ghana. Kvůli špatné silniční infrastruktuře se tam testy už několik měsíců přepravují právě s využitím bezpilotních letadel. Věnuje se tomu americký startup Zipline.

Nyní společnost, kterou spoluzaložil Keenan Wyrobek, jenž má polské kořeny, začala v Ghaně přepravovat vakcíny proti covidu-19. Je to první projekt tohoto typu na světě. Ale jak se zdá, nikoliv poslední. Ve skupině průkopníků v této oblasti může být i Polsko.

„Za pomocí dronoidů, tedy inteligentních, autonomních bezpilotních letounů, budeme přepravovat vzorky testů na covid, a možná i vakcíny. Máme drony vybavené chladicími komorami, které jsou schopny udržovat stálou teplotu minus 70 stupňů Celsia. Takové zásobování můžeme provádět na téměř jakoukoliv vzdálenost,“ říká Slawomir Huczala, konstruktér bezpilotních letadel a spolumajitel firmy Spartaqs.

Pilotní projekt se sítí laboratoří má začít během měsíce. Pokud projde zkouškou, společnost zavede stálou službu, která by zahrnovala zásobování do zařízení po celé zemi. Provádělo by je najednou několik, možná tucet dronů-robotů, píše Rzeczpospolita.

„Flotila bezpilotních letounů, řízených přes centrálu v Mikolówě u Katovic, by fungovala nepřetržitě. Ve studii proveditelnosti jsme ukázali, že je to možné. Teď je čas to dokázat v praxi. Pravděpodobně to bude první služba tohoto typu na světě,“ tvrdí Huczala.

Slawomir Huczala je v branži vizionář. Má plán na přenesení části pozemní nákladní přepravy do oblak. Hovoří pro to ekonomika, říká.

„Dron na hlavu porazí auto, pokud jde o cenu nebo rychlost zásobování. Pokud dosáhneme odpovídajícího rozsahu, naše efektivita bude neporazitelná. Samozřejmě se to nepodaří, pokud budeme disponovat dvěma drony, kdy každý bude stát 80 tisíc zlotých (přes 460 tisíc korun), a budou provádět dva lety denně. Ale při 30-40 misích denně a specializované infrastruktuře, kterou využije osm bezpilotních letounů, můžeme dosáhnout nákladů na dopravu v hodnotě 1,2 zlotých (necelých sedm korun) na kilometr,“ vypočítává Huczala. A dodává, že v případě zdravotnického zásobování se jako důležitější může ukázat fakt, že nepoužívají přeplněné silnice, jež trápí i vozy záchranářů, které mají přednost.

„Dron potřebuje na doručení zásilky 25 procent času, který zabere autu v silniční dopravě,“ dodává Huczala. Dron Hermes má přepravovat zdravotnické náklady vážící kolem deseti kilogramů. Firma z Mikolówa už mimo jiné pracuje na nákladních bezpilotních letounech, které unesou až 100 kilogramů.