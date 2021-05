Samořídící auta na silnicích? V Německu možná už příští rok | E15.cz

Rozhodnutí německých zákonodárců je velmi překvapivé, neboť v současné době je provoz autonomních vozů ve všech zemích přísně regulován. I v Německu mohou samořídící automobily v tuto chvíli jezdit pouze na základě speciálního povolení v komerčních a průmyslových areálech. To se má od příštího ledna změnit.

„Německo bude první světovou zemí, která dostane samořídící automobily z laboratoří do ulic. Nyní jsme o pořádný krok blíže k tomuto cíli,“ řekl spolkový ministr dopravy Andreas Scheuer (CSU).

Změna se dotkne především autonomních vozidel, které spadají do takzvané úrovně 4, tedy těch, které jsou plně řízené počítačem a na silnici si poradí bez zásahu lidského řidiče. Pro jejich provoz už nebudou zapotřebí žádné zvláštní požadavky a nebude nutné, aby jejich jízdu neustále monitoroval člověk.

Podle německé vlády budou také na vybraných trasách zprovozněny autonomní autobusy. Povolená bude přeprava pasažérů a zboží. Samořídící auta bude moci používat v běžném provozu i široká veřejnost, ačkoliv odborníci předpokládají, že potrvá ještě roky než se tyto technologie stanou mainstreamovou záležitostí.

Německé automobilky průlomový zákon vítají a vidí jej jako příležitost stát se v daném odvětví globálním lídrem. „Spotřebitelé, průmysl a Německo z něj budou nesmírně těžit,“ myslí si Hildegard Müllerová, prezidentka Německé asociace automobilového průmyslu.

Opoziční strana Zelených, která má na základě průzkumů velkou šanci zvítězit v zářijových volbách do spolkového sněmu, návrh podpořila také, protože věří, že autonomní vozidla mohou pomoci v boji proti klimatickým změnám. Vyčetla však současné vládě absenci propracovanější strategie.

„Co úplně chybí je politická vize, jak můžeme tuto technologii využít k větší bezpečnosti na silnicích, zlepšení životní úrovně občanů a ochraně klimatu,“ uvedl bývalý spolupředseda Zelených Cem Özdemir.

Na vývoji samořídících vozidel už několik let pracuje řada velkých světových automobilek, včetně Tesly, Fordu nebo Volkswagenu i technologičtí giganti Apple, Microsoft a Google. Zmiňované firmy investují do výzkumu v této oblasti miliardy dolarů. Do budoucna je v plánu, že by autopiloti mohli obstarávat veřejnou dopravu a převoz zásilek. Zatím se však většina projektů nachází teprve ve fázi testování a žádný stát dosud nepředstavil ucelenou legislativu pro používání autonomních vozidel.