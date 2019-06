Šéf Českých drah Kupec: Ministr mi vzkázal, že budu odvolán | E15.cz

České dráhy čekají změny. Šéf podniku Miroslav Kupec pro E15.cz potvrdil, že má v pondělí ve funkci skončit. „Před dvěma dny za mnou přišel náměstek ministra dopravy Tomáš Čoček a s pověřením ministra mi sdělil, že mě má v pondělí odvolat dozorčí rada. Ministr to zdůvodnil tím, že má jinou představu o tom, kdo by měl být šéfem drah,“ řekl deníku E15 Kupec.

„S odvoláním přesto nepočítám,“ uvedl také Kupec. Podrobnosti toho, o co své tvrzení opírá, však sdělit odmítl. Podle současných postojů členů rady by podle ČTK minimálně polovina jeho členů nemusela pro odvolání hlasovat. Teoreticky by tak hlasování mohlo skončit remízou. Bývalý šéf rady Petr Moos ovšem řekl, že v takovém případě má předseda rady dva hlasy.

Premiér ani ministr dopravy Vladimír Kremlík s Kupcem údajně přímo nemluvili. „S panem ministrem jsem opakovaně chtěl hovořit, nicméně jsem byl odkázán na to, že na mne dojde řada. Pan ministr se zcela logicky seznamoval s rezortem a dal přednost návštěvě těch organizací, které přímo řídí. Takhle jsem to chápal. Snažil jsem se kontaktovat pana premiéra, ale neúspěšně,“ doplnil Kupec.

Nástupcem Kupce by mohl být náměstek ministryně pro místní rozvoj Václav Nebeský. Ministr Kremlík se už na adresu Nebeského vyjádřil v tom smyslu, že jde o „zkušeného manažera“.

Dráhy loni hospodařily se ziskem téměř 1,2 miliardy korun, o více než 200 milionů korun vyšším než v roce 2017. K výsledku skupiny přispěla především nákladní doprava, která vykázala zisk 663 milionů korun. Osobní přeprava naopak skončila ve ztrátě 230 milionů korun. Státní dopravce loni přepravil 179 milionů cestujících, nejvíce za deset let.