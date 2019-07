Šéf Norwegian Air Shuttle Kjos končí, otevírá tím cestu k prodeji aerolinek | E15.cz

Generální ředitel nízkonákladových aerolinek Norwegian Air Shuttle Bjørn Kjos (72) po 17 letech ve funkci končí a odchází do důchodu. Bývalý stíhací pilot Kjos je spoluzakladatelem společnosti a pod jeho vedením se Norwegian staly třetími největšími nízkonákladovými aerolinkami v Evropě podle počtu cestujících a největší leteckou společností ve Skandinávii.

Kjos se rozhodl odejít okamžitě, ve firmě ale bude nadále působit jako poradce. Aerolinky zahájily proces hledání nového šéfa, zatím bude jeho funkci zastávat finanční ředitel Geir Karlsen.

Kjosův odchod podle některých analytiků usnadní prodej aerolinek, když v lednu zkrachovala dohoda se skupinou IAG, majitelem British Airways. Evropský letecký průmysl bojuje s nadměrnou kapacitou a dlouho se mluví o konsolidaci odvětví. Norwegian jsou považovány za jeden z cílů konsolidace, uvedla agentura Reuters.

Kjos v aerolinkách stále drží podíl 17,2 procenta prostřednictvím holdingu HBK Invest. Norwegian se za 25 let na trhu rozrostly z lokálního přepravce se čtyřmi letadly a 130 zaměstnanci na firmu se 162 letadly a 11 tisíc zaměstnanci.

Aerolinky ve čtvrtek také představily výsledky hospodaření. Jejich čistý zisk za druhé čtvrtletí klesl na 82,8 milionu norských korun (NOK; 220,1 milionu Kč) z 300,3 milionu NOK před rokem, překonal však očekávání analytiků. Ti zisk odhadovali v průměru na 76,2 milionu NOK.

Hospodaření firmy zasáhla nutnost odstavit letos v březnu z provozu letadla Boeing 737 MAX kvůli smrtelným nehodám. Firma očekává, že by se jejích 18 letadel mohlo vrátit do provozu v říjnu, původně doufala v návrat v srpnu. Odstavení letadel firmě za celý rok pravděpodobně sníží zisk zhruba o 700 milionů NOK, takže jí to i naruší plán vrátit se ještě letos k zisku.