Škoda Auto odhalila modely Sharyaq a Prediaq | E15.cz

Škoda tento týden prozradila, že registrace jmen Sharyaq a Prediaq souvisí s propagací chystané hokejové události letošního podzimu. Celou věc na Twitteru vysvětlil mluvčí automobilky Pavel Jína: "Před víkendem se objevily spekulace týkající se nových vozů. Uvedu je na pravou míru. Jména Sharyaq a Prediaq jsme nechali zaregistrovat v rámci propagačních aktivit spojených s chystanou hokejovou událostí letošního podzimu v podobě zápasů zámořské NHL hraných v Praze."

„Hokej patří k základním pilířům sponzoringové strategie značky Škoda a proto ani u této akce nebude chybět. Dneškem startuje roadshow po městech a speciálně upravené vozy budou k vidění i v den zápasů před O2 Arénou,“ dodává v dalším příspěvku Jína.

Některá média spekulovala o nových názvech elektrických modelů automobilky koncem minulého týdne. Škoda již dříve uvedla, že do roku 2026 uvede na trh tři nové čistě elektrické modely a další budou následovat. Podíl čistě elektrických vozů na prodejích značky má v Evropě do roku 2030 vzrůst na více než 70 procent.

Nový ročník NHL začne v pátek 7. října duelem Nashvillu se San Jose v pražské O2 areně se začátkem ve 20:00 SEČ a o den později tam ve stejném čase nastoupí Predators a Sharks k druhému utkání. Právě na zápas Predators a Sharks odkazují názvy reklamních vozů Škoda. NHL do pražské O2 areny zavítá počtvrté. Poprvé to bylo v říjnu 2008.

Automobilka Škoda Auto investuje v příštích pěti letech dalších 5,6 miliardy eur (tedy zhruba 138 miliard Kč) do elektromobility a 700 milionů eur (přibližně 17,2 miliardy Kč) do digitalizace. Loni firma uváděla, že chce do pěti let do elektromobilů investovat 1,4 miliardy eur, tedy čtvrtinovou částku.

Během pěti let uvede Škoda elektromobil v kategorii malých vozů, dále kompaktní elektrické SUV a také sedmimístný rodinný vůz. Konkrétní představu sedmimístného elektrického SUV nabízí studie Vision 7S. Vůz na bázi modulární platformy pro elektromobily (MEB) koncernu Volkswagen má baterii s kapacitou 89 kWh, která umožňuje dojezd více než 600 km a dobíjení až 200 kW. Další elektromobily budou následovat do roku 2030.

Škoda Auto letos za první pololetí dodala zákazníkům v celém světě 360.600 aut, což je meziroční pokles o 30 procent. Provozní zisk klesl na 676 milionů eur (16,6 miliardy Kč) z loňských srovnatelných 974 milionů eur (23,9 miliardy Kč). Pokles způsobily hlavně vyšší náklady na výrobu a nepříznivý vývoj směnných kurzů. Na výsledky má vliv také rusko-ukrajinský konflikt. Tržby za leden až červen zůstaly v meziročním srovnání téměř beze změny a činily 10,2 miliardy eur (250,4 miliardy Kč).

