Škoda Auto posílila v elektromobilitě, loni dodala přes milion aut po celém světě
- Škoda Auto loni dodala celosvětově 1 043 900 vozů a meziročně si polepšila o 12,7 procenta.
- Tahounem zůstává Evropa, silný růst zaznamenala automobilka také v Indii.
- Výrazně vzrostly dodávky elektromobilů a elektrifikovaných vozů.
Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto dodala loni celosvětově 1 043 900 vozů, meziročně o 12,7 procenta víc. V Evropě, kde byla Škoda třetí nejprodávanější značkou, dodala 836 200 vozů, meziročně o 9,9 procenta víc. Automobilka loni dodala 174 900 elektromobilů a 43 800 plug-in hybridů. Nejprodávanějším modelem zůstala Octavia. Automobilka o tom dnes informovala v tiskové zprávě.
Největším trhem bylo loni Německo, kam automobilka dodala 211 100, což je nárůst o 12,8 procenta. Následovala Česká republika s 91 800 vozy, což je nárůst o 7 300, Spojené království s 83 300 vozy, Indie a Polsko. V Indii Škoda dodala 70 600 vozů, jde o nárůst 96,1 procenta.
Pomohly modely Enyaq a Elroq
„V Evropě jsme dosáhli celkově skvělého úspěchu – zvláště s plně elektrickými modely Enyaq a Elroq, které s dodávkami téměř 175 tisíc vozů pomohly značce Škoda vyšplhat na čtvrtou příčku mezi výrobci elektromobilů,“ uvedl člen představenstva pro prodej a marketing Škody Auto Martin Jahn.
Nejprodávanějšími modely byly Octavia (190 300 vozů), Kodiaq (130 400 vozů), Kamiq (125 900 vozů) a Fabia (119 100 vozů). Dodávky elektrifikovaných vozů se loni víc než zdvojnásobily, celkem šlo o 218 700 elektrifikovaných vozů, meziročně o 117,5 procenta více.
Největším prodejním regionem zůstává západní Evropa s nárůstem 11,4 procenta na 599 300 vozů. Dodávky ve střední Evropě se zvýšily o sedm procent na 205 500 vozů. V České republice šlo o nárůst o 8,7 procenta na 91 800 vozů. V Číně se odbyt snížil o 14,5 procenta na 15 500 vozů. V Indii Škoda zaznamenala rekordní dodávky 70 600 vozů, což je nárůst 96,1 procenta, přispěla k tomu zejména velká poptávka po lokálně vyráběném SUV Kylaq. Ve Vietnamu loni Škoda zahájila montáž modelů Slavia a Kushaq z kompletně rozložených sad (CKD).
Letos plánuje Škoda uvést na trh elektrické modely Epiq, což bude městský crossover, a sedmimístné SUV Peaq.