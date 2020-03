Povšík: Škoda Auto zahájí odstávku ve středu | E15.cz

Všechny české továrny automobilky Škoda Auto zahájí odstávku výroby ve středu ve 22 hodin. Podle plánů by měla odstávka trvat do 5. dubna. Deníku E15 to sdělil předseda škodováckých odborů Jaroslav Povšík, informaci následně potvrdila Škoda Auto. Výrobu zastaví i kolínská automobilka Toyota Peugeot Citroën Automobile, a to od 25 března. Přerušení potrvá zřejmě do pátku 17. dubna.

Důvodem omezení v největší tuzemské automobilce Škoda Auto je rozhodnutí německého koncernu Volkswagen, který uzavře na dva až tři týdny své evropské závody. Kvůli epidemii spojené s šířícím se koronavirem.

„Pochopil jsem, že je to správné rohodnutí, protože mají zaměstnanci obavu o své zdraví. Pokud zavře taková fabrika, tak to má dopad na celý dodavatelský řetězec,“ uvedl v reakci na zavírání ve Škodě premiér Andrej Babiš.

Škoda Auto, jenž zaměstnává asi třicet tisíc lidí, má zatím dva potvrzené případy nákazy koronavirem. Odbory firmy proto dříve požadovaly dvoutýdenní karanténu. Podle plánů by měla odstávka trvat do 5. dubna do 22 hodin, zaměstnanci se tak na svá pracoviště vrátí v pondělí 6. dubna. Zaměstnanci budou od 18. března do 29. března dostávat 70 procent platu, poté 75 procent.

Škoda Auto je v Česku stěžejní firmou, má subdodavatele z celé republiky. Podle Sdružení automobilového průmyslu představuje Škodovka pro mnoho českých dodavatelů pětinu až 30 procent jejich produkce.

„Abychom zajistili plynulé zastavení výroby, spolupracujeme úzce s našimi dodavateli,“ píše vedení firmy v dopise zaměstnancům. Škoda financuje dopady současné situace z vlastních finančních prostředků.

„Naším hlavním cílem je udržet i v této složité době všechny zaměstnance na palubě. V současné chvíli nelze s jistotou předpovědět, jaké dopady bude tato krize na společnost mít, či jak dlouho potrvá,“ uvádí vedení automobilky.

Vedení Škody v dopise také uvedlo, že by měla být poskytnuta podpora ze strany vlády. „Škoda Auto společně s průmyslovými svazy vede jednání s vládou České republiky,“ píše firma v dopise zaměstnancům.

Škoda Auto loni dodala do celého světa 1,24 milionu aut. Provozuje tři výrobní závody v České republice, vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Je aktivní na více než 100 trzích. Zaměstnává téměř 39 tisíc zaměstnanců, z toho v ČR téměř 34 tisíc lidí.

Výrobu pozastaví i TPCA

Výroba se pozastaví také v kolínské automobilce TPCA. Předsedkyně tamních odborů Martina Klausová uvedla, že továrna se zcela zastaví od úterý 24. března zhruba na tři týdny. „Od 3. dubna máme plánovanou technologickou odstávku, takže to tomu bude předcházet,“ upřesnila. Pauza by měla skončit 17. dubna. Dle aktuálně schválené kolektivní smlouvy by měli zaměstnanci pobírat 85 procent platu, ale o přesných podmínkách odstávky mají odbory s vedením TPCA ještě jednat.

Dopady zavírání automobilek na tuzemské dodavatele budou veliké. „Automobilky z koncernu Volkswagen jsou jedním z nejdůležitějších odběratelů také pro české dodavatele a vzhledem k tomu, že ke stejnému kroku přistoupili i další evropští výrobci, následující dva až tři týdny budou pro všechny firmy v autoprůmyslu a navázaná odvětví znamenat velký problém,“ uvedl výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu Zdeněk Petzl.

„Objem exportu českých dodavatelských firem, které z velké většiny míří do zemí EU, se pohybuje okolo 350 miliard korun ročně, podíl dodavatelských firem na celkovém exportu se pohybuje okolo čtyřiceti procent,“ doplnil s tím, že útlum výroby způsobí firmám obrovské ztráty.

Zavírání výroby dopadá například na olomoucké továrny Koyo Bearings ČR vyrábějící ložiska pro automobilový průmysl. Až třítýdenní zavření evropských automobilek by pro firmu znamenalo ztráty v řádech desítek milionů korun.

„V krajním případě budeme muset továrny dočasně zavřít. Záleží, jak velký bude propad zakázek a jak dlouho bude trvat,“ řekl prezident továren Petr Novák. Dosud se firmě propadl odbyt asi o desetinu, téměř jistě ale zakázek dál ubude - jen do koncernu VW totiž Koyo dodává patnáct procent svého odbytu. „Mnoho zaměstnanců máme navíc v karanténě a rychle jich přibývá. Zvažujeme proto celozávodní dovolenou, práci z domova tam, kde to je možné a podobně,“ dodal Novák.

Dopady zavírání pociťuje i Motor Jikov, jenž zaměstnává osm set zaměstnanců. Jedním z nejvýznamnějších odběratelů firmy je výrobce nákladních aut Scania, jenž patří do koncernu VW. „Pokud by zavřela, dopad na nás by byl zásadní. Museli bychom snížit, nebo zastavit výrobu,“ řekl ředitel pro stretegický obchod Jiří Slíva. Firma dodává komponenty pro spalovací motory nebo například převodovky, měsíčně asi 180 tisíc kusů.

Odborové svazy proto jednají s vládou o možné podpoře. „Jednáme o tom, aby vláda podržela ekonomiku, obzvlášť v mzdových záležitostech a popdoře zaměstnavatelů,“ řekl deníku E15 předseda odborů Jaroslav Středula. „Zastavení automobilek způsobí řetězovou reakci, všichni dodavatelé budou muset zastavit výrobu. Očekávám, že bude rychle přibývat těch, kteří budou zavírat,“ doplnil.

