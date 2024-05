Škoda na českém trhu razantně snižuje cenovku, za kterou nabízí vstup do světa vlastní elektromobility. Do prodeje totiž míří SUV Enyaq v akčním provedení Tour 50, které za startovních 899 tisíc korun představuje nový, avšak časově omezený, základ nabídky elektrického modelu. Na Enyaq za takto nízkou cenu si podle škodovky nemáme zvykat, nabídka je totiž platná do odvolání.