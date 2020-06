Smartwings jsou blíže státní záruce až 900 milionů. Musí se jmenovat ČSA a udržet lidi | E15.cz

Vlastníci společnosti, která ČSA ovládá, jsou do aerolinek připraveni vložit 1,6 miliardy korun. Po jednání s prezidentem Milošem Zemanem a jeho expertním týmem na zámku v Lánech to řekl ministr dopravy a průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Firma bude podle Havlíčka potřebovat k tomu, aby ustála ztrátu kvůli koronaviru, částku mezi dvěma miliardami a 2,2 miliardy korun. "V tuto chvíli diskutujeme o výši záruky, která by byla mezi 500 miliony korun až 900 miliony korun," řekl ministr. Sám by preferoval záruku ve výši 800 milionů korun. Na podmínkách pro poskytnutí záruky je podle Havlíčka shoda s vlastníky, patří k nim i klíčová role státu ve věřitelském výboru firmy a zastavení vyplácení dividendy majitelům společnosti na deset let.

Nynější plán má podle Havlíčka podporu prezidenta Zemana, informoval o něm premiéra Andreje Babiše (ANO). "Není nic rozhodnuto," řekl ministr. Příští týden chce návrh představit ve Sněmovně na podvýboru pro dopravu. "Byl bych rád, abychom na to našli širší shodu, aby se to odpolitizovalo," doplnil. Jednání se podle něj vedou také s věřitelskými bankami.

O pomoci pro Smartwings se mluví posledních několik týdnů. Zástupci vlády včetně premiéra Andreje Babiše (ANO) možnost podpory připustili, podle nich jde o strategický podnik. Pomoc naopak nepodporuje ministryně financí Alena Schillerová (za ANO), k jedné firmě podle ní není možné přistupovat jinak než k ostatním podnikům. Možnost podpory kritizují také někteří zástupci opozice. "Proč by český stát měl zachraňovat firmu, která je z půlky v zahraničních rukou a některé firmy druhého majitele sídlí v daňových rájích," řekl dnes České televizi místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Mikuláš Ferjenčík (Piráti).

Havlíček dnes poukázal na to, že svoje aerolinky po koronavirové krizi podpořily také další evropské země. "Udrželi bychom vztah s českými cestovními kancelářemi, které požadují vysloveně, aby ČSA byla jakožto značka, ale hlavně jakožto dopravce udržen," řekl ministr. Zachování ČSA by podle něj také udrželo provoz na lokálních letištích, jmenoval Brno a Ostravu.

"Udrželi bychom vztah s českými dodavateli, subdodavateli, zejména v oblasti servisu," dodal Havlíček. Média nedávno poukázala na to, že poloviční fond v leteckých opravnách Avia Prime, kde Smartwings opravují své stroje, v roce 2017 koupil fond Hartenberg ze svěřenského fondu premiéra Babiše.

Smartwings patří do skupiny Unimex Group, kterou vlastní podnikatelé Jiří Šimáně a Jaromír Šmejkal. Necelý poloviční podíl v dopravci drží čínská investiční společnost Citic Europe. Firma v minulosti uvedla, že nemá zájem o majetkový vstup státu do společnosti, ale potřebuje od státu půjčku nebo garanci za úvěr na 1,7 až dvě miliardy korun. V pátek nechala v několika českých denících zveřejnit inzerát, kterým upozorňovala na to, že na rozdíl od desítek jiných leteckých společností pomoc od státu nedostala.