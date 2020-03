Spousta kolejí, ale vlaky přes Prahu přepraví jen tisíce lidí | E15.cz

Metrem a tramvajemi projede denně Prahou dva miliony cestujících. Vlaky, které přitom mají v metropoli nejvíce kolejí, 200 kilometrů, jich po městě podle magistrátu vozí zhruba 50 tisíc. Výrazný nepoměr řeší náměstci primátora Petr Hlaváček (TOP 09) a Adam Scheinherr (Praha sobě), chtějí nové propojení s MHD i zastávky u velkých rozvojových území. Náklady však jdou do miliard.

Stará nádraží či železniční zastávky neodpovídají měnící se Praze. Jsou daleko od metra či tramvají, naopak tam, kde se čeká masivní výstavba, chybějí, míní radní. „Chceme to změnit, protože železnice zabere nejméně prostoru a má nejvyšší výkon co do rychlosti a množství cestujících,“ prohlásil v debatě Centra architektury a městského plánování náměstek pro dopravu Scheinherr.

Podle Hlaváčka, který má na starost územní rozvoj, se dosud vlaková doprava v Praze opomíjela. Cílem radních je zlepšit vlakové spojení skrze město a tím snížit počet aut. Vzorem má být Vídeň či Paříž, kde příměstské vlaky projíždějí i městem a zároveň umožňují pohodlné přestupy na městskou dopravu.

Jenže toho by se cestující měli dočkat až kolem roku 2040. Výrazně dřív budou hotové menší projekty, třeba zastávka u metra Rajská zahrada, kterou by měla začít správa železnic (SŽDC) stavět letos. „U nové zastávky s lávkou vedoucí k metru předpokládáme, že bude motivovat k přestupování řidičů na vlaky,“ uvedl Hlaváček. O náklady ve výši několika desítek milionů se magistrát se SŽDC, klíčovým partnerem a investorem většiny projektů, podělí.

Výrazné zlepšení si politici slibují i od koridoru Hostivař, který se již buduje a propojí centrum Prahy se Zahradním Městem, zároveň obslouží rozvojové území Bohdalce. Součástí narovnané trati bude nová zastávka u stadionu v Edenu, projekt za více než čtyři miliardy má být hotov v říjnu příštího roku.

Dokonalé propojení vlaku, MHD a aut magistrát vidí u dvou staveb. V první řadě u nového terminálu na Smíchově, který chce začít stavět v roce 2024. Podle Hlaváčka na složitém projektu pracuje několik architektonických týmů.

Klíčovou součástí bude rozšíření trati ze Smíchova na Výtoň na tři koleje. Vedle starého železničního mostu povede podle všeho nový, jednokolejný. „Ministerstvo kultury potvrdilo, že je možné vést tři koleje přes Vltavu a také vybudovat zastávku Výtoň,“ dodal Scheinherr s tím, že podle předpokladů se nová zastávka stane pátou nejvytíženější v Praze.

Druhým příkladem ideálního řešení dopravy má být terminál na Veleslavíně. Součást rychlodráhy do Kladna zde umožní přímý přestup na metro, díky tomu bude možné přesunout zastávky autobusů a změnit nevzhledný prostor. Na terminál je již vybrán architektonický návrh, o podobě rychlodráhy SŽDC stále vyjednává.