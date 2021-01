Správa železnic investuje téměř dvě miliardy do výpravních budov | E15.cz

Správa železnic, jeden z největších státních investorů, letos vloží 1,75 miliardy korun do oprav výpravních budov. Nový „kabát“ by měly dostat mimo jiné památkově chráněné budovy v Plzni, Táboře či Písku.

Loni správa dokončila rekonstrukce padesáti nádražních budov, probíhaly zároveň opravy dalších desítek budov i přípravy na budoucí práce. Letos správa plánuje rekonstruovat 114 výpravních budov.

Nednou z velkých investic bude oprava interiéru Fantovy budovy pražského hlavního nádraží. Rekonstrukce veškerých interiérů Fantovy budovy má začít v únoru, prostory by měly sloužit hlavně společenským účelům, například koncertům či konferencím. Část by měla sloužit jako moderní salonky pro ty, jenž čekají na vlak.

„Vedle toho se připravuje modernizace toalet v šedesáti významných lokalitách. Jde zejména o hlavní nádraží v krajských městech, další stanice s obratem vyšším než čtyři tisíce cestujících nebo o přestupní terminály,“ řekla mluvčí SŽ Radka Pistoriusová. Do renovace nevyhovujících toalet na železnici v celé republice letos půjde 32 milionů.

Stav výpravních budov se v posledních desetiletích výrazně zhoršil, připomněl předseda dopravní sekce Hospodářské komory Emanuel Šíp. „Jejich zchátrání bylo typické pro celou postsovětskou Evropu, dokonce i ve východních zemích Německa se zpočátku některé budovy téměř hroutily,“ připomněl Šíp.

Současné investice označil za chvályhodné a přiměřené možnostem: „To platí i o dosud velmi zanedbané Fantově budově pražského hlavního nádraží, kde se nepovedla spolupráce s developerem a všechno se muselo vrátit na začátek. Nezbývá než věřit, že obrovské výdaje do spotřeby vyvolané epidemií i předvolebními dárky voličům nepovedou v budoucnosti k omezení investic.“

Celkové investice správy v posledních letech rostou a výjimkou není ani rok 2021. Předloni SŽ investovala 19,6 miliardy korun, loni 29,7 miliardy korun a letos 31,2 miliardy korun. Významný podíl tvoří fondy Evropské unie. Jen z letos plánovaných investic 31,2 miliardy činí příspěvek EU 43 procent.

„Z důvodu pandemie aktuálně neplánujeme rušit ani odkládat žádné z připravovaných akcí,“ tvrdí Pistoriusová. Správa nicméně počítá i s variantou, že by v příštích letech pracovala s menším rozpočtem. V minulých letech organizace volala po zákonem zaručeném, garantovaném financování staveb, jenž by eliminovalo vliv ekonomické recese na tempo výstavby. Opatření mělo ochránit investice hlavně do velmi nákladných vysokorychlostních tratí, leč k němu stát nepřistoupil.

Podle vicepremiéra a ministra dopravy Karla Havlíčka (za ANO) však škrtání v rozpočtech SŽ ani Ředitelství silnic a dálnic nehrozí. Naopak. „Nebudeme na nich spořit. Rekordní rozpočty určitě čekám i v příštích letech. Pokud budu mít vliv na dopravu, z investic necuknu,“ řekl pro Havlíček v rozhovoru pro deník E15.