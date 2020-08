Anarchii v provozu nechceme, říká šéf Správy železnic | E15.cz

Série železničních nehod se smrtelnými následky dostala pod silný tlak Správu železnic. Ta se upíná k dlouho požadovanému bezpečnostnímu systému ETCS, jeho zavedení se ale roky potáhne a vyjde na téměř sto miliard korun. Do té doby nelze čekat zvýšení bezpečnosti vlakové dopravy. „Vybízeli mě, abychom změnili předpisy v provozu. To nemůžeme dovolit, vypukla by anarchie. Lidé jsou na něco navyklí. Nemůžeme ze dne na den dělat něco úplně jinak,“ říká generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.