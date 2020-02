Stopka veřejným zakázkám by pro Metrostav nebyla likvidační | E15.cz

Tříletý zákaz přístupu k veřejným zakázkám by pro Metrostav nebyl likvidační. Je to ovšem mnohem citelnější trest než peněžitá pokuta. Vyplynulo z vyjádření analytiků. Zákaz účasti by se podle nich dal obejít tím, že by se za Metrostav přihlašovaly do výběrových řízení jiné firmy. Podle právníka Lukáše Bohuslava z advokátní kanceláře Gřivna a Šmerda ale může být pravomocné potvrzení soudu pro stavební firmu likvidační.