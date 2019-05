Tesla otevřela v Praze svůj první servis pro východní Evropu | E15.cz

Americký výrobce elektromobilů Tesla otevřel minulý týden v Praze první servis svých vozů pro východní Evropu. Uvedl to ve čtvrtek server Lidovky.cz. Do budoucna chce mít Tesla v Česku i výdejní místo. Dosud museli čeští majitelé vozů Tesla jezdit za servisem do Německa či Rakouska. Auta si zatím mohou koupit pouze přes zahraniční prodejce. Podle údajů ministerstva dopravy je nyní v Česku přes 400 vozů Tesla.