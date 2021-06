Muskovy nesplněné sliby: Supernabíječky zdarma, robotaxi i revoluční baterie | E15.cz

Prvních 25 objednaných Modelů S Plaid automobilka doručí zákazníkům během pátku. V následujících týdnech má Tesla dodávat několik set vozů za týden a od třetího kvartálu to bude až tisíc automobilů týdně. Nový automobil je podle Muska schopen zrychlit z nuly na šedesát mil (97 kilometrů) v hodině za méně než dvě sekundy a úroveň jeho zábavního systému miliardář přirovnal k PlayStationu 5.

„Tomu říkám limit fyzikálního inženýrství,“ chlubil se Musk v průběhu předváděcí akce v Kalifornii, jež se měla původně konat už 3. června. Navzdory očekáváním však nezmínil nic o svých dalších dlouho vyhlížených projektech, ani pořádně nevysvětlil, proč automobilka nedávno zařízla výrobu vylepšeného Modelu S Plaid+ s vyšším výkonem a dojezdem. Šéf firmy se omezil pouze na vysvětlení, že delší dojezd už vlastně není potřeba.

Nebylo to ovšem ani zdaleka poprvé, kdy jeden z nejbohatších lidí světa nedodržel to, co slíbil. Počet nápadů a technologických inovací, které Musk nikdy nedotáhl do konce nebo je dodal až s výrazným zpožděním, je natolik vysoký, že má dokonce vlastní webovou stránku. Níže si můžete připomenout ty nejznámější:

Supernabíječky zdarma

Psal se rok 2013, když šéf Tesly ujišťoval zákazníky, že „supernabíjení je a vždycky bude zadarmo“. Jak už teď každý majitel Modelu 3 ví, není to pravda. Na té samé prezentaci miliardář také tvrdil, že výměna baterie v elektromobilu bude rychlejší než natankovat konvenční vůz benzínem. Realita? Proces trval až čtyřikrát déle a byl mnohem méně pohodlný. Zákazník se totiž musel na výměnu objednat předem.

Plně samořídící auta už v roce 2018

„Už za dva roky by mělo být možné přivolat si autonomní vůz třeba z New Yorku do Los Angeles,“ sliboval Musk v tweetu z ledna 2016. Ano, uplynulo už hodně času od chvíle, kdy Tesla začala zákazníkům slibovat plně samořídící automobily, které se obejdou bez jakéhokoliv zásahu lidského řidiče. Ve skutečnosti se Muskův závod ještě ani zdaleka nepřiblížil vytvoření vozu, který zvládne přejet z jednoho pobřeží USA na druhé pouze na autopilota. Podle některých konkurentů Tesly jsou podobná prohlášení velmi zavádějící a mohou u spotřebitelů vyvolat přemrštěná očekávání. Například Waymo, dceřiná společnost Alphabetu, zásadně odmítá své autonomní technologie označovat slovem „samořídící“.

In ~2 years, summon should work anywhere connected by land & not blocked by borders, eg you're in LA and the car is in NY — Elon Musk (@elonmusk) January 10, 2016

Milion robotických taxíků v roce 2020

Ještě troufalejší byl Muskův výrok z roku 2019, kdy tvrdil, že Tesla Model 3 by mohl již za několik měsíců fungovat jako robotický taxík. Klidně prý může svým majitelům vydělávat peníze tím, že bude sám vozit pasažéry po městě. Technologie vozu měla být zároveň schopna rozpoznávat dopravní značky a najít si místo na parkování. Podle Muska se jich mělo v roce 2020 prohánět po amerických silnicích kolem milionu. Nic takového se pochopitelně nestalo.

Revoluční baterie Tesla 4680

Loni v září Musk představil v rámci své akce Battery Day 2020 přelomový prototyp baterií do elektromobilů. Takzvané baterie 4680 mají zvýšit dojezd elektrických vozů až o šestnáct procent. Právě zrušený Tesla Model S Plaid+ měl být první, který je bude používat, a na jedno nabití ujet až 840 kilometrů. Počítalo se rovněž, že nové baterie produkci elektromobilů výrazně zlevní a budou šetrnější k životnímu prostředí. Na jejich velkovýrobu se nicméně stále čeká. Naposledy o nich miliardář promluvil letos v dubnu. Tehdy zmínil, že si na revoluční baterie počkáme ještě zhruba dvanáct až osmnáct měsíců.

Tesla Cybertruck

Abychom Elonovi nekřivdili, tento slib ještě stále může naplnit. Zatím tomu však nic nenasvědčuje. Cybertruck bude supermoderní elektrický pick-up s naprosto neuvěřitelnými jízdními vlastnostmi. Podle Tesly dokáže zrychlit z nuly na šedesát mil za méně než tři sekundy a ujede přes 500 mil (805 kilometrů) na jedno nabití. Sériová výroba tohoto bizarně vypadajícího vozu má začít letos a Muskova firma již vybrala od zákazníků tisíce záloh. Jeden a půl roku od první předváděčky Tesla nicméně stále neukázala veřejnosti finální verzi, která by se mohla legálně pohybovat v ulicích.