Část obcí nemá peníze na prohlídky svých mostů | E15.cz

Technický stav tisíců mostů v Česku na silnicích druhé a třetí třídy je nevyhovující až havarijní, velké nebezpečí pak představují hlavně obcemi vlastněné nadjezdy nad dálnicemi nebo silnicemi první třídy. "Obce často nemají peníze na prohlídky mostů, natož na jejich diagnostiky či opravy," tvrdí šéf Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Má proto v plánu alespoň tuto část nebezpečných nadjezdů převzít pod vlastní správu. To se však nelíbí ministerstvu dopravy.

„Je zbytečné riskovat, aby nám z nějakého mostu upadl kus betonu na dálnici a nedej bože způsobil těžkou havárii,“ vysvětlil pro deník E15 Mátl. Jím vedená organizace spravuje mosty na dálnicích a silnicích prvních tříd. „Dvojky a trojky“ spravují většinou kraje, část jich ale vlastní právě obce.

Prohlídky nadjezdů mohou obec stát milion ročně i více. „A to vůbec nemluvím o ceně diagnostik či dokonce oprav. Obce s půlmilionovým až milionovým ročním rozpočtem na to nemají peníze a nestarají se. To je další průšvih nad rámec krajských mostů,“ dodává Mátl.

Ministerstvo dopravy nicméně požadavek ŘSD na převzetí správy mostů od obcí odmítá s tím, že oddělovat vlastnictví, správu a údržbu mostů je nesystematické. „Ministerstvo dopravy vnímá vlastnictví mostů, které se nachází nad dálniční sítí, včetně jejich správy a údržby, jako velmi komplexní téma, které není jednoduše řešitelné a vyžaduje čas,“ uvádí mluvčí rezortu František Jemelka. „O mosty má povinnost starat se jejich vlastník, pokud nemá dostatek finančních prostředků, může využít financování ze SFDI,“ dodává.

Na opravy nadjezdů poskytuje obcím příspěvky SFDI od roku 2017. Žadatelé ale musejí splnit požadavky a získat doporučení hodnoticí komise. Od roku 2017 u SFDI uspělo jen 37 žadatelů, kteří získali celkem téměř 1,4 miliardy, další čtyři žadatelé neuspěli. Jako příklad může posloužit Kaliště, obec zhruba čtyřicet kilometrů vzdálená od Prahy. Zdejší most, který vede přes nejfrekventovanější tuzemskou dálnici D1, se nakonec opraví také díky dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Navzdory možnosti žádat o financování touto cestou se nachází téměř čtvrtina mostů na „dvojkách a trojkách“ v nevyhovujícím až havarijním stavu, konstatoval expert Českého vysokého učení technického Tomáš Rotter. Jedná se o téměř tři tisíce mostů z celkového počtu 12,6 tisíc. Ve špatném stavu je tedy dvojnásobek mostů oproti roku 2004.

Expert Rotter z ČVUT na záříjovém sympoziu o mostech varoval, že systém péče o mosty není důsledně dodržovaný. „Nebyl dlouhodobě dostatek finančních prostředků na údržbu a opravy a nebyla důsledná zákonná povinnost vlastníků mostů, což je vést evidenci a zajišťovat prohlídky. Tato povinnost nebyla a není vyřešena dodnes," uvedl Rotter.

I proto chce ministerstvo místo převedení mostů pod ŘSD zřídit novou pozici hlavního mostaře. Mosty se má zabývat také nová pracovní skupina. Ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) rovněž uvedl, že jde na opravy mostů šest miliard ročně, přičemž by se měla částka zdvojnásobit - MD ale musí vyřešit finanční zdroje.