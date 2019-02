Unie chce úspornější kamiony, pomoci by měl nový vzhled | E15.cz

Rumunské předsednictví Evropské unie posvětilo návrh dopravního výboru Evropského parlamentu, který nařízením hodlá změnit vzhled kamionů, přesněji délku jejich kabin. Díky nové legislativě by tak měly získat aerodynamičtější tvar.

Nová pravidla by výrobcům uložila, aby kabiny nákladních vozů disponovaly takovým tvarem, který značně zlepší aerodynamiku vozu, byly by ale delší. Tahače se v nyní musejí držet přísných rozměrových limitů.

Podle předsedkyně dopravního výboru Evropského parlamentu Karimy Delliové by nařízení výrobcům kamionů pomohlo. „Je čas zajistit, aby nákladní auta disponovala aerodynamickými kabinami, které jim umožní používat méně pohonných hmot a snížit jejich emise. Navíc by nový tvar kabin pomohl zlepšit bezpečnost silničního provozu, protože by umožnil lepší výhled,“ uvedla europoslankyně.

V minulosti s aerodynamickými kabinami experimentovali evropští i američtí výrobci, na silnici se však nikdy masově nerozšířily. Důvodem je právě maximální možná délka soupravy, kterou tahač s přívěsem nesmí překročit.

Návrh získal v Evropském parlamentu vysokou prioritu, podle informací na parlamentním webu by ho mohli poslanci dostat k prvnímu čtení v polovině dubna. K jeho implementaci může díky výjimce, kterou v lednu jednomyslně schválil dopravní výbor, dojít pouhých šest měsíců po uvedení nařízení v platnost. Původní plán přitom počítal s tím, že výrobci kamionů budou moci získat výjimku ze současných pravidel o maximální délce od poloviny roku 2022.

K co nejrychlejšímu zavedení aerodynamických kabin chce Brusel přistoupit především kvůli růstu kamionové dopravy. Emise z ní se mají mezi lety 2015 a 2030 zvýšit o šest procent i přes stále přísnější nároky na nové spalovací motory. Na společném přístupu ke snižování emisí CO2 pro těžká vozidla, která produkují zhruba šest procent všech emisí CO2 v EU, se Evropská rada dohodla loni v prosinci.