Výhoda, která se brzy proměnila v prokletí. Airbus A380 zničila jeho velikost | E15.cz

1. Trh se během vývoje A380 zásadně proměnil

Když se Airbus v počáteční fázi vývoje ptal aerolinek, jak by měl jeho konkurent Boeingu 747 vypadat, dostal často odpověď: „udělejte ho opravdu velký“. Tato věta v různých modifikacích padá z úst představitelů Airbus snad ve všech dobových dokumentech zachycujících vývoj A380. Jenže od oznámení plánu vyvinout velký dopravní letoun, tehdy ještě označovaný A3XX, v roce 1994, k dodání prvního letadla společnosti Singapore Airlines, uplynulo dlouhých 13 let.

Za tu dobu se trh zásadně proměnil. V 90. letech se počítalo s tím, že aerolinky budou cestující na dálkových trasách přepravovat mezi takzvanými huby, tedy velkými letišti, a do cílových destinací budou pokračovat po přestupu do menších strojů. Za takových okolností se obří letoun jevil jako ideální nástroj.

Mimo jiné díky technologickému pokroku se ale situace na trhu zásadně proměnila – lidé nejsou ochotni na cestě několikrát přestupovat a nová generace letounů umožní aerolinkám spojit přímými lety i méně významné destinace. „Předpoklady, že A380 bude létat mezi huby, a to někdy i na kratších trasách, se nenaplnily. Stal se z ní klasický dálkový letoun,“ popisuje Petr Kováč z poradenské firmy C-Corpfin.

S tím, že A380 byla navržena pro jinou dobu, než do které přišla, se ztotožňuje i odcházející šéf Airbusu Tom Enders. „Možná jsme měli s tímto letadlem přijít o deset let dříve,“ posteskl si na tiskové konferenci.

2. Nešťastné načasování

Nezáleží jen na tom, že vývoj A380 trval dlouhých 13 let, svůj význam má i konkrétní datum. První zákazník se svého letadla dočkal na podzim roku 2007, na počátku světové finanční krize. Řada aerolinek v následujících letech bojovala o přežití a prodeje (nejen) A380 zpomalily. Podle zdrojů agentury Revers tehdy vedení Airbusu tlačilo na vysoké marže z každého prodaného stoje, což odradilo další zákazníky. Stabilní základna provozovatelů A380, na které by mohl Airbus stavět při modernizaci A380, tak vlastně nikdy nevznikla. Původně Airbus plánoval prodat 700 až 750 strojů, za 16 let výroby jich ale dokončil jen 234.

3. Absence nákladní verze

Airbus původně počítal také s vývojem nákladní varianty A380. Bylo to logické rozhodnutí, v případě konkurenčního Boeingu 747 vždy tvořila nákladní varianta významnou část prodejů. Airbus se ale na počátku výroby soustředil na osobní verzi a postupné odklady vývoje nákladní varianty vedly k tomu, že přepravní obři UPS a FedEx zrušily své objednávky. Dalším problémem nákladní verze byla paradoxně i její velikost. A380 měla být podle odhadů schopna přepravit o 60 procent větší objem nákladu než Boeing 747, ale nosnost byla vyšší jen o 28 procent. Výužít plný objem letadla by tedy bylo prakticky nemožné.

4. Čtyři motory jako přežitek

Na počátku vývoje A380 bylo nemyslitelné, aby letadlo této velikosti poháněly pouhé dva motory. A ještě ve chvíli, kdy toto čtyrmotorové letadlo vstupovalo na trh, dosahovalo nepřekonatelně nízkých provozních nákladů na jednoho cestujícího.

Jenže zatímco společnosti Rolls-Royce a Engine Alliance posílaly do Airbusu to nejlepší, co v té době měly k dispozici, za dveřmi už byla nová generace pohonných jednotek. A s nimi dvoumotorový Boeing 787 Dreamliner, který dokázal aerolinkám nabídnout nejen nižší nároky na palivo, ale především stál u zrodu nového trendu – přímého spojení cílových destinací na dálkových letech.

Dreamliner zkrátka dokázal být efektivnější při přepočtu na cestujícího, a pro aerolinky je navíc mnohem snazší jej plně obsadit. Také letiště, která chtěla přijímat A380, musela kvůli velikosti letounu projít rozsáhlými úpravami. Toto omezení se Dreamlineru netýká. „Nová generace letadel je nejen úspornější, ale flexibilnější,“ říká k tomu Kováč.

5. Konkurence ve vlastních řadách

Zatímco prodeje A380 zůstávaly daleko za očekáváním, přišel Airbus se zcela novým letounem A350. Primárně konkurent Dreamlineru začal kanibalizovat i prodeje svého většího bratra.

Důkazem je rozhodnutí aerolinek Emirates, které jsou největším provozovatelem A380. Aktuální oznámení o ukončení výroby A380 přišlo krátce poté, co se Emirates s Airbusem dohodly na změnu objednávky na 39 kusů obřího letounu. Tu konvertují na 70 menších a modernějších strojů typu A330neo a právě A350.