První vodíková čerpací stanice v Česku se otevře příští rok | E15.cz

První veřejná čerpací stanice na vodík vznikne v Česku do pololetí příštího roku. Vybuduje jí společnost Unipetrol v rámci své sítě Benzina. V rámci pilotního projektu by měly následovat další dvě čerpací stanice. Další veřejná stanice na vodík vznikne v ÚJV Řež u Prahy.

V České republice by podle předpokladu ministerstva průmyslu a obchodu mohlo v roce 2030 jezdit 60 tisíc až 90 tisíc aut na vodíkové články. V současnosti tu kvůli absenci čerpacích stanic nejezdí žádné. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) nedávno uvedl, že chce rozvoj vodíkového pohonu v dopravě podporovat. Podle ministerstva dopravy by do roku 2023 mohlo v Česku vzniknout šest až osm čerpacích stanic na vodík.

Sériové vozy na vodík nabízí například Toyota, Hyundai nebo Honda. V Česku se ale neprodávají. Toyota oznámila uvedení druhé generace svého vodíkového vozu Mirai, v Česku ho firma ale nabízet nebude. „Jakmile vznikne infrastruktura, jsme připraveni Mirai uvést na český trh,“ řekla mluvčí Toyoty Jitka Jechová.

Nová generace Mirai se dostane na první trhy v Japonsku, Severní Americe a Evropě na začátku příštího roku. Proti dojezdu předchozího modelu kolem 500 km se u nástupce dojezdová vzdálenost prodloužila o 30 procent. První generaci Mirai si koupilo přes 10 tisíc zákazníků.