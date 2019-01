V Praze by mohlo v budoucnu přibýt několik kilometrů tunelů | E15.cz

Tunely by měly vzniknout především jako součásti dopravních staveb. Několik jich bude součástí vnitřního silničního okruhu z Pelc-Tyrolky do Štěrbohol a další by měly být na Radlické radiále a Libeňské spojce. V podzemí by se mělo začít stavět už letos na Pankráci, kde plánuje dopravní podnik zahájit geologický průzkum pro stavbu nové trasy metra D.