Argentina je zpět ve hře. Sázky na Mileiovy reformy přinesly fondům výrazné výnosy
Hedgeové a investiční fondy, které v posledních měsících výrazně vsadily na Argentinu, zaznamenaly v říjnu výrazné zisky. Americký záchranný balík a přesvědčivé vítězství strany prezidenta Javiera Mileie v pololetních volbách vyvolaly prudký růst argentinských finančních trhů. Na štědrou předvánoční nadílku v portfoliích fondů upozorňuje agentura Bloomberg.
Podle zdroje Bloombergu obeznámeného se situací fondy spravované například v Redwood Capital Management vykázaly v souhrnu zisk z argentinských pozic kolem 129 milionů dolarů. Shiprock Capital Management v říjnu posílil o 6,4 procenta, což byl druhý nejlepší výsledek v historii fondu, uvádí dopis investorům, který agentura měla možnost pročíst.
Zisky pramenily převážně z pozic v argentinském státním, regionálním i korporátním dluhu. Silné výnosy na obchodech s argentinskými aktivy zaznamenaly také fondy zaměřené na rozvíjející se trhy, včetně VR Capital Group a Broad Reach Investment Management, uvedli lidé obeznámení s výsledky.
Argentina se díky očekávání, že Milei – zvolený před dvěma lety se slibem omezit vládní výdaje a otevřít trhy zahraničním investorům – podpoří růst cen aktiv, stala populární, byť volatilní destinací.
Swapy Mileiovi pomohly
V září trhy otřásla porážka Mileiovy strany v provincii Buenos Aires, což zpochybnilo jeho politickou pozici. Po prudkém výprodeji na začátku října zasáhl americký ministr financí Scott Bessent a oznámil rozsáhlý záchranný balík zahrnující dohodu o měnovém swapu v hodnotě 20 miliard dolarů. Následné silné výsledky Mileiovy strany v parlamentních volbách poslaly vzhůru ceny akcií i dluhopisů a podpořily stabilizaci pesa.
„Jádrem našeho pohledu na Argentinu je očekávaný americký balík pomoci, který podle nás zajistí klíčovou podporu ekonomickému výhledu země,“ uvedli správci fondu Shiprock v dopise klientům.
Zástupci Redwoodu, Shiprocku ani VR Capital se k investicím či výsledkům v Argentině Bloombergu oficiálně nevyjádřili. Podle zdroje obeznámeného s detaily ale přinesly argentinské pozice Redwoodu – jenž spravuje 10,6 miliardy dolarů – v říjnu výnos 1,98 procentního bodu v hlavním fondu a 3,14 procentního bodu v drawdown fondu, který se zaměřuje na příležitostné, obzvláště rizikové investice.
Dvě třetiny výnosů díky Argentině
VR Capital Global Fund s aktivy okolo osmi miliard dolarů a hlavní fond Broad Reach Investment Management spravující 1,5 miliardy dolarů zaznamenaly jen v říjnu výnos 6,8 procenta, respektive 4,3 procenta. Přibližně dvě třetiny výnosů Broad Reach tvořily sázky na Argentinu.
Brazilský hedgeový fond Vista Capital dosáhl u jednoho ze svých hlavních fondů v říjnu růstu o 9,9 procenta (v lokální měně). Expozice vůči Argentině, zejména prostřednictvím amerických depozitních certifikátů, zůstává podle zdroje jedním z klíčových pilířů portfolia. Firma k argentinské bonanze rovněž odmítla podat komentář.
Bezprecedentní pomoc od strýčka Sama
Americký záchranný balík označila stratégyně Point72 Asset Management Sophia Drossos za „bezprecedentní“. Kromě swapů za 20 miliard dolarů zahrnoval také zhruba miliardu dolarů na nákupy pesa a příslib pomoci při zajištění dalších 20 miliard dolarů z privátních bank.
Podle Bradleyho Wickense, šéfa investiční firmy Broad Reach, pokrývá přislíbená pomoc veškeré zahraniční financování Argentiny na příští dva roky, což znamená, že země je „relativně bez rizika“ v tomto období. Dodal, že porážka opozice – zejména levicových peronistů, kteří vládli většinu posledních dvou dekád – umožní pokračování Mileiových ekonomických reforem i v příštím roce.
Po zásahu americké administrativy a před parlamentními volbami byla Argentina největší pozicí fondu Broad Reach, a to z 90 procent v dolarových dluhopisech a z 10 procent v akciích navázaných na energetiku. Fond předpokládá, že tyto akcie budou těžit ze zvýšených přímých zahraničních investic.
Lehké období Argentinu nečeká
Závazky USA však nejsou právně vymahatelné. Swapová linka i další prvky balíku zůstávají na rozhodnutí Washingtonu a mohou být omezeny, pokud Mileiova vláda zpomalí v reformách nebo pokud se trhy opět obrátí proti měnové politice země.
Argentina bude navíc muset v roce 2026 splatit globálním investorům kolem devíti miliard dolarů a v dalších třech letech ji čeká vysoké zatížení jistinou i úroky. Země v posledních desetiletích opakovaně zbankrotovala a Mezinárodnímu měnovému fondu dluží zhruba 55 miliard dolarů.
Podle Jorgeho Suáreze z poradenské společnosti Nauqali Strategies svědčí část zbývajících dlouhých pozic o tom, že pozitivní faktory mohou mít ještě dopad. Vista Capital ve zprávě klientům uvedla, že její argentinské pozice mají pravděpodobně prostor k dalšímu růstu díky obnovené fiskální disciplíně, mezinárodní podpoře, nízkému ocenění a vysokým výnosům.
„USA poskytly Argentině dostatek času k nadechnutí,“ uvedla Drossos z Point72. „Ale vláda musí dál plnit své politiky — a fundamenty budou rozhodující.“