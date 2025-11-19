Česká investice řeší globální problém: Jak si manažer nabije doma firemní elektromobil
Je to jedna z mála českých startupových investičních stop na britských ostrovech. Brněnští Purple Ventures se spolu s dánským Blackwood Ventures a britským Unruly Capital rozhodli poslat 47 milionů korun do britského startupu Rightcharge. Seed investiční kolo pak vedl český fond Soulmates Ventures. Manažerům fondů učaroval systém nabíjení aut, se kterým britský startup přišel.
Rightcharge řeší u nabíjení věc, která je potřeba, ale dosud si ji málokdo uvědomil: systém pro proplácení domácího nabíjení služebních vozidel. Právě korporátní sféra je tahounem elektromobility – více než polovina všech nově prodaných elektromobilů ve Spojeném království směřuje do firemních flotil.
Stávající platební systémy jsou však stále nastaveny na klasické palivo a není snadné je efektivně posunout. A pokud ano, firmy spoléhají na veřejné nabíjení, které ovšem může být až desetkrát dražší než nabíjení doma. Nedostatek řešení tak zpomaluje elektrifikaci firemních vozových parků právě v době, kdy by se měla zrychlovat.
Rightcharge tento problém řeší pomocí automatizovaného systému pro domácí nabíjení. Platforma se propojí přímo s řidičovým osobním účtem za energie, takže náklady za nabíjení se mu budou kompenzovat v rámci vyúčtování za energie a nebudou mu složitě přicházet na bankovní účet. Tím se zaručuje přesnost proplácení i při změně tarifů, minimalizuje se riziko podvodů a vzniká transparentní auditní stopa pro daňové účely. Řidiči zároveň nemusí čekat na manuální proplacení nákladů.
Součástí systému je také veřejná nabíjecí karta, která poskytuje přístup k více než 70 procentům veřejných nabíječek ve Velké Británii. Všechny náklady – z domácího i veřejného nabíjení – se poté automaticky sloučí do jediné měsíční faktury v souladu s legislativními požadavky. Díky tomu mohou flotily snížit náklady na nabíjení až o 90 procent, emise CO₂ přibližně o 30 procent a zároveň výrazně omezit administrativu.
„Domácí nabíjení je důležitým článkem elektrifikace, již dnes takto probíhá 70 procent veškerého nabíjení,“ říká Charlie Cook, zakladatel a CEO společnosti Rightcharge.
Technologii Rightcharge již využívají přední britské flotily včetně AA, která díky ní snížila náklady o více než tisíc liber na vozidlo ročně a dosáhla 64procentního podílu využívání obnovitelné energie. Společnost odhaduje, že do roku 2035 bude přes 100 milionů řidičů po celém světě potřebovat systém pro proplácení domácího nabíjení služebních vozidel. Ambicí Rightcharge je obsloužit nejméně 10 milionů z nich.
České investory zaujal hlavně efekt úspory. Hlavní poučkou u investic do startupů totiž je, že ty úspěšné musí umět ostatním buď vydělat, nebo ušetřit peníze. „Úspory jsou natolik výrazné, že pro firmy dává jeho využití jednoznačný smysl. Evropa přitom představuje obrovský potenciál, jen v Německu tvoří firemní vozy 80 procent nově registrovaných aut vyšší třídy. Rightcharge má ideální pozici stát se páteří evropského trhu a přitom přispívat k ochraně klimatu,“ říká Hynek Sochor, zakladatel a řídicí partner Soulmates Ventures.
Rightcharge nyní lokalizuje svou technologii pro Německo, Francii, Nizozemsko, Belgii, Norsko a Irsko v rámci partnerství s Octopus Electroverse, přičemž další trhy jsou v přípravě.
Řídicím partnerem fondu Purple Ventures je Jan Staněk, známý propagátor elektromobility vystupující v oboru pod nickem Electrodad. Na zakladateli startupu Charliem Cookovi oceňuje odborné znalosti a podnikatelský přístup. „Český trh zatím pro Rightcharge není klíčový, protože v oblasti elektromobility stále zaostáváme, i když letos vidíme zajímavý růst. I proto jsme rádi, že můžeme být součástí tohoto projektu, který má ambici určovat trendy v oblasti nabíjení flotilových vozidel v celé Evropě,“ řekl Jan Staněk.