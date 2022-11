Vánoce bez špičky. Nákladní aerolinky čeká klidný konec roku | E15.cz

Globální míra inflace letos dosáhne přibližně devíti procent, což významně sníží kupní sílu obyvatel, v důsledku čehož klesne poptávka po letecké přepravě zboží, uvádí zpráva logistického obra DHL Airfreight state of the industry. Index Baltic Air Freight Indices, sledující vývoj cen na nejvytíženějších světových trasách pro leteckou přepravu nákladu, vykázal během třetího říjnového týdne meziroční pokles o 28,3 procenta.

Podle analytické společnosti Xeneta celková hmotnost nákladu v letecké přepravě v říjnu meziročně klesla o osm procent. Mezinárodní sdružení leteckých dopravců IATA zveřejňuje tržní data s asi měsíčním zpožděním. Poslední dostupné údaje za září ukazují, že nákladní letecká doprava klesla meziročně o více než deset procent.

„Máme šest týdnů do Vánoc a nevidíme žádné náznaky, že by měl přijít nárůst poptávky,“ uvádí Niall van de Wouw z analytické společnosti Xeneta. Také Bruce Chan z poradenské společnosti Stifel v reportu DHL tvrdí, že vzhledem k velkým skladovým zásobám, lépe fungujícím dodavatelským řetězcům, jejichž potíže nahrávají rychlé letecké přepravě, a vzhledem k nejistotě ohledně dalšího vývoje globální ekonomiky letos žádný vrchol poptávky v letecké nákladní dopravě vůbec nastat nemusí.

Kdy a jaký máte nárok na kompenzaci při zpoždění nebo zrušení letu?

Video se připravuje ... Kdy a jaký máte nárok na kompenzaci při zpoždění nebo zrušení letu? • VIDEO Videohub

Již nyní se ukazuje, že nižší prodeje koncovým zákazníkům a vysoké skladové zásoby poptávku po letecké přepravě utlumují. Nejvíce se to týká odvětví maloobchodu a průmyslové výroby. Vzhledem k tomu mnoho zásilek nespěchá, což znamená přesun nákladu z letadel do levnějších lodí, uvádí DHL. Spolehlivost lodní dopravy, která během pandemie koronaviru trpěla výpadky mimo jiné kvůli celosvětovému nedostatku kontejnerů, se navíc postupně vrací do normálu.

Od minulého roku se díky oživování osobní letecké dopravy také výrazně navýšila kapacita pro přepravu zásilek v zavazadlových prostorech osobních leteckých dopravců. „Nyní mají zákazníci na většině trhů k dispozici mnohem více možností letecké přepravy. Globální kapacita byla letos v říjnu ve srovnání s rokem 2021 o 18 procent vyšší,“ uvedl Kelvin Leung, šéf DHL Global Forwarding pro asijský a pacifický region. Globální kapacita je ale stále o pět procent nižší ve srovnání s říjnem předpandemického roku 2019.

Poptávka by měla zůstat oslabená přinejmenším po zbytek roku. A podle Nialla van de Wouwa z Xenety nic nenaznačuje, že zájem o leteckou přepravu nákladů bude v příštím roce růst. „Lidé mají zkrátka vyšší životní náklady a také utrácejí relativně více za služby oproti zboží,“ uvedl analytik.