Rusové se vracejí do letadel. Těm chybí servis i náhradní díly | E15.cz

Výrobce upozorňuje, že kvůli sankcím vyhlášeným po zahájení invaze na Ukrajinu nejsou v Rusku pro airbusy náhradní díly ani aktualizace softwaru. „Máme obavu, jak tam vypadají podmínky pro údržbu, protože letadla zjevně hodně létají,“ varoval během konferenčního hovoru po oznámení čtvrtletních hospodářských výsledků šéf Airbusu Guillaume Faury.

„Kvůli sankcím nemůžeme dohlížet na provozovatele ani je podporovat tak, jak bychom to dělali za běžných okolností. A to vyvolává určité obavy týkající se bezpečnosti. Teď toho ovšem mnoho nezmůžeme,“ dodal.

Ruské aerolinky plánují během zimy provozovat lety na 85 procentech kapacity roku 2019, uvádí poradenská společnost OAG. Sankce ale brání provozovat značnou část mezinárodních linek, větší důraz tak bude kladen na vnitrostátní lety.

Aby stát zajistil aerolinkám dostatek techniky, zakázal leasingovým společnostem bez zvláštního povolení vyvážet ze země letadla, která ruským dopravcům dříve pronajaly. Opatření se týká čtyř stovek letounů Airbus a Boeing. Letouny těchto výrobců tvoří páteř flotil ruských aerolinek. Zahraniční letadla zajišťují 95 procent osobní letecké dopravy v Rusku, píše agentura Reuters.

Kdy a jaký máte nárok na kompenzaci při zpoždění nebo zrušení letu?

Video se připravuje ... • VIDEO Videohub

Některé aerolinky se uchylují ke kanibalismu. Agentura Reuters již v srpnu informovala, že vlajkový dopravce Aeroflot začal z některých jinak funkčních letadel demontovat díly, aby jimi mohl nahrazovat vadné komponenty v jiných strojích.

Moskva přitom zjevně nepočítá, že by se situace měla v nejbližších letech zlepšit. Státní obranný konglomerát Rostec před měsícem oznámil, že ruský letecký průmysl chce do roku 2030 vyrobit tisíc dopravních letadel. A to vše s využitím dílů vyráběných v Rusku. „Zahraniční letadla z flotil zmizí. Jsme přesvědčeni, že tento proces již nelze zvrátit a letouny Airbus a Boeing už nikdy nebudou dodávány do Ruska,“ sdělil Rostec agentuře Reuters.

Západní analytici ovšem pochybují o reálnosti takového cíle. Výroba jediného moderního ruského dopravního letounu Suchoj Superjet skončí v příštích měsících, jakmile se vyčerpají skladové zásoby západních dílů. Rusové ovšem vyvíjejí modernizovanou verzi, která má využívat komponenty domácího původu. Výroba má začít do konce příštího roku. Kromě toho už šestnáct let trvá vývoj dopravního letadla Irkut MS-21, výrobce slibuje první dodávky na rok 2025.

Ruský cíl vyrobit do roku 2030 tisícovku letadel je prakticky nesplnitelný, domnívá se šéf poradenské společnosti AeroDynamic Advisory Richard Aboulafia. Poukázal na to, že Sovětský svaz a Rusko za celou svou historii vyrobily dohromady jen asi dva tisíce velkých dopravních letadel.