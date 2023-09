Vertiporty, dobíječky pro elektromobily Uberu a možná i vodopád | e15.cz

„Nestát, nekoukat, dělat,“ je jedním z mnoha geniálních citátů z Krkonošských pohádek a mohl by posloužit i jako přístup k zavádění novinek, na které si pomýšlí Letiště Václava Havla. Počítá například s budováním vertiportů, tedy ploch pro letadla či drony, které mohou vzlétávat a přistávat vertikálně. Zvažuje také, že by umocnilo dojem cestujících vlastním vodopádem. Bezpodmínečně nutné je i budování dobíjecích stanic pro elektromobily Uberu - oficiální letištní taxi služby - i veřejnosti. V rozhovoru pro e15 to uvedl předseda představenstva Letiště Praha Jiří Pos.

Největší české letiště se sice může chlubit tím, že ho uživatelé Googlu hodnotí jako páté nejlepší v Evropě (4,3 z 5 podle více než dvaceti tisíc uživatelských recenzí) a že boduje i na žebříčku mezinárodního sdružení letišť, prostoru pro zlepšení má však více než dost.

„Průzkumy ukazují, že cestující v Praze postrádají „wow efekt“. Letiště je sterilní. Takže se bavíme o tom, jak do prostoru umístit umělecká díla či výstavy, aby cestující, který na to má čas, získal i další zážitek,“ vysvětluje Pos. Ono „wow“ by v procházejících mohl vyvolat například vodopád, který se objevuje ve speciálním videu, jenž letiště zveřejní v úterý na tiskové konferenci k chystaným investicím.

„Vodopád by mohl být jednou z budoucích dominant, zkrášluje už například letiště v Singapuru či Dauhá. Stěžejní je samozřejmě provoz letiště, obchody a restaurace, ve zbývajících prostorech se ale chceme více zaměřit na krásno,“ dodává Pos. Nežádoucí sterilitu se zatím letiště snaží bořit několika takzvanými zelenými stěnami nebo živými stromy v prstech terminálů. V říjnu také vystaví 3D portrét Václava Havla. Zda a případně kdy by mohl přibýt zvažovaný vodopád, má letiště rozhodnout v následujícím období.

Zaujmout by návštěvníky letiště mohly ve střednědobé budoucnosti i letadla VTOL (Vertical Take-Off and Landing), která vzlétávají a přistávají vertikálně. Pro tyto stroje chce letiště budovat své první vertiporty - místa k vzletu a přistání. „Musíme být připravení i na tento segment. Sice nenahradí ostatní režimy dopravy, může být ale zajímavý pro vysokopříjmovou klientelu,“ říká Pos.

Důrazem na rozvoj tohoto typu dopravy jsou známé ambiciózní a přísnými regulacemi nezatížené státy Arabského poloostrova v čele se Spojenými arabskými emiráty. Elektrickými vzdušnými taxíky by ale ráda ohromila svět například i Paříž během letních olympijských her v létě příštího roku. S tak rychlým zbudováním vertiportů Praha nepočítá, v budoucnu by se o ně ale měla rozrůst.

Dříve rozhodně musí připravit dobíjecí stanice pro plně elektrické vozy. Kde všude by mohly stát, v jakém množství a jaký výkon by mohly poskytovat, si letiště právě analyzuje. Dobíjecí infrastruktura bude jistě součástí i plánovaných nových parkovacích domů od roku 2027.

„Vše bude odvislé od energetické schopnosti v dané chvíli vyprodukovat daný výkon. Půjdeme cestou kombinace pomalejšího a rychlejšího dobíjení. To bude potřebovat čím dál více cestujících, ale i nově vysoutěžený provozvatel taxi služby Uber, jenž se zavázal k pořízení až sto elektromobilů,“ uvádí Pos.

Na letišti už je možné dobíjet v parkovacím domě PC Comfort. Ten však nabízí pouze jednu stanici o výkonu až 50 kW, kterou mohou najednou využívat dva vozy, a dalších 24 běžných zásuvek na 230 V. Zbudování rychlejších dobíječek je tak pro letiště, které cílí na dvacet milionů cestujících odbavených ročně, nutností.

VIDEO: Jak bude vypadat nová linka pražského metra D: