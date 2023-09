Zájezdy s přímými lety z Prahy: donedávna nechtěný stroj na peníze | e15.cz

Zájezdy s přímým odletem z Prahy do skutečně exotických destinací jsou na trhu teprve od roku 2021. Na produkt, který insideři z oboru jednotně hodnotili jako vysoce rizikový s potenciálem vysokých ztrát pro cestovní kanceláře, tehdy vsadil Čedok. A vyplatilo se. O dva roky později – v právě začínající „zimní“ sezoně od října do dubna – tvoří zájezdy do destinací typu Dominikánská republika, Zanzibar či Thajsko nepostradatelný zdroj až miliardových příjmů. Spoléhá na ně nejen nejstarší česká cestovka, ale i konkurenční Fischer, Exim Tours nebo cestovní agentury.

Čedok se pustil do risku paradoxně v době, kdy světem dál hýbala pandemie covidu-19 a spousta lidí se zdráhala cestovat. Pro lepší představu: jediný let do Thajska činí pro cestovku náklad asi deset milionů korun. Navzdory pandemii však společnost přilákala dostatek cestujících na paluby letadel, a nabídku tak mohla postupně rozšiřovat. Ačkoliv sezona „exotik“ začne teprve v říjnu, už nyní má téměř polovinu míst v letadlech prodanou.

Díky rozšíření nabídky již prodala meziročně téměř dvojnásobek zájezdů do exotiky na nadcházející období od října do dubna, tvrdí Čedok. Celkem kalkuluje s obsloužením padesáti tisíc klientů.

„Mezi tři nejprodávanější dálkové destinace, do kterých nabídneme přímé lety, jsou letos ve first-minute jednoznačně Thajsko, Zanzibar a Madagaskar. Poptávka je ale srovnatelná i u ostatních zemí. Novinkou je Srí Lanka, která patří k nejlevnějším exotickým cílům, nebo Keňa. Zájezdy do exotiky startují přibližně od dvaceti tisíc korun na osobu, nejčastěji se dají zakoupit průměrně od třiceti do šedesáti tisíc,“ uvádí mluvčí Čedoku Kateřina Pavlíková.

V zimě tvoří až 80 procent tržeb

O významu produktu, který na trh vstupoval teprve předloni, svědčí i následující číselné odpovědi Čedoku na dotazy e15. Tento druh zájezdů aktuálně tvoří osmdesát procent prodejů firmy během zimní sezony a na celoročním obratu se má podílet z asi dvaceti procent. Jen letos Čedok z tohoto segmentu očekává tržby na úrovni dvou miliard korun.

A není sám. Desetitisíce klientů oslovuje i skupina DER Touristik Eastern Europe, kam patří především značky Exim Tours a CK Fischer. Nabídne trojici destinací: Vietnam, Kubu a Dominikánskou republiku.

„Díky tomu, že jde o charterové lety, se cena dostává výrazně po třicet tisíc na osobu včetně pětihvězdičkového hotelu s all-inclusive stravou. Podobá se tak částce, za kterou by se dříve dala pořídit samotná linková letenka. Nejčastěji teď klienti kupují zájezdy na listopadové a prosincové termíny,“ říká mluvčí skupiny Jan Bezděk. Na otázku, jaké tržby skupina očekává a jak je schopna zaplňovat letadla, neodpověděl.

Na Kapverdy, Omán či Spojené arabské emiráty zase láká CK Blue Style. „Prodeje na zimu do veškerých destinací jsou asi o polovinu vyšší než loni,“ uvádí mluvčí společnosti Lucie Bukovanská. Meziročně o dvacet procent vyšší obrat ze zimní exotiky očekává největší česká cestovní agentura Invia, počítá s více než půl miliardou. Nejpoptávanější jsou dle jejích dat Zanzibar a Dominikána – zájezdy, které se průměrně prodávají za padesát tisíc na osobu. Tedy asi o deset procent dráže než loni kvůli inflaci i vyšším cenám leteckého paliva.

„Důvodem zdražení je i korekce cen. Cestovní kanceláře loni uvedly spoustu nových destinací na trh a pobízely zájemce na nižší ceny. Nicméně s příchodem nových hráčů na trh exotických dovolených očekáváme naopak snížení cen v příštím roce,“ popisuje Jiřina Ekrt Jirušková, mluvčí Invie, na jejímž celoročním obratu v řádu miliard se mají tyto zájezdy podílet až z deseti procent.

Trend potvrzují i pojišťovny

Že rapidně přibývá Čechů, kteří každoročně vyrážejí po vlastní ose či s cestovkou do ryze exotických destinací, potvrzuje i pojišťovna Uniqa. Kromě již zmíněných destinací, na které sázejí cestovky, eviduje vyšší zájem také o cesty do Brazílie, Kostariky, Grónska, Nepálu, Indie či do Kambodži.

„Do těchto destinací cestují hlavně klienti ve středním a také seniorním věku šedesát plus. Zpravidla jde o deset dnů a více. Velmi velké tempo přírůsků pojištění vidíme také u USA, částečně i u Austrálie, Nového Zélandu a u Kanady. Přijaté pojistné za sledované destinace bývá v řádu nižších desítek milionů ročně,“ popisuje mluvčí pojišťovny Eva Svobodová.

Nabídka vzdálených destinací, kam se lze z Prahy dostat přímým letem, se má brzy rozšířit i díky spuštění nových pravidelných linek leteckých společností, se kterými vyjednává Letiště Praha. Předseda představenstva letiště Jiří Pos v rozhovoru pro e15 uvedl, že nejnadějněji vypadá dohoda s Bamboo Airways na letech do Vietnamu, které by mohly být k dispozici případně už letos. O přímé spojení s Indií letiště vyjednává s aerolinkami Air India a IndiGo. Ve hře je i obnovení letů do USA a Číny.