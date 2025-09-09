Vlakem 200 kilometrů za hodinu po celém Česku. Podívejte se, kde stát chystá navýšení
Vedle vysokorychlostních tratí chystá stát i rychlá spojení napříč Českem, po nichž vlaky pojedou rychlostí 200 kilometrů za hodinu. První taková trať je v provozu od konce srpna, už teď se ale připravují další. Podívejte se, které to jsou.
Ještě před týdnem jezdily vlaky po české železnici maximální rychlostí 160 kilometrů za hodinu. Když se tak na konci srpna objevil úsek, na kterém je to možné rozpálit až na 200, byla to velká sláva. Zatím jde o prvních 27 kilometrů, v budoucnu by ale takových tratí mělo přibývat.
Po dvousetkilometrovém úseku se jezdí na trati z Prahy do Českých Budějovic, konkrétně mezi Sudoměřicemi a Voticemi a mezi Soběslaví a Doubím. Státní společnost Správa železnic má ale už teď v plánu tento úsek rozšířit. Na stejnou rychlost je projektovaná i poslední etapa rekonstrukce trati, to znamená úsek mezi Nemanicemi a Ševětínem. Půjde asi o osm kilometrů. Dohromady se tak nejvyšší rychlostí bude moci mezi Prahou a Českými Budějovicemi jezdit na 35 kilometrech.
„Rychlosti 200 kilometrů za hodinu bude možné dosáhnout díky napřímení trati a výstavbě dvou tunelů o celkové délce přibližně osm kilometrů,“ líčí pro e15 mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová. Aktuálně společnost na tuto trať vyřizuje povolení a hledá zhotovitele stavby. Stavět by se mohlo začít v příštím roce, hotový by tento úsek měl být v roce 2033. „Společně s rakouskou stranou prověřujeme také možnosti zrychlení z Českých Budějovic dál na jih do Lince,“ dodává Eberl Friebová. Tam by se pak mohlo jezdit rychlostí až 230 kilometrů za hodinu.
Na dvousetkilometrovou rychlost by měly dosáhnout rovněž vlaky jedoucí mezi Brnem a Přerovem. Tady rekonstrukce trati už probíhá. Po jejím dokončení na začátku třicátých let se stane součástí sítě rychlých spojení. „Na tomto tahu přibude druhá kolej, čímž se výrazně navýší kapacita pro osobní i nákladní dopravu,“ uvádí mluvčí správce železniční dopravní cesty.
V dohledné době by se mohlo zrychlit také na trati z Plzně do Bavorska, dále mezi Prahou a Berounem, kde se aktuálně staví Berounský tunel, nebo na koridorových úsecích mezi Pardubicemi a Ústím nad Orlicí.
V přípravách je pak několik dalších úseků, a to mezi Chocní a Uherskem a odsud dál do Pardubic. Zrychlí se i mezi Šakvicemi a Břeclaví. Plán rekonstrukce na dvousetkilometrovou rychlost je mezi Nymburkem a Mladou Boleslaví. Tady by mělo dojít k propojení s tratí z Lysé nad Labem do Milovic skrze takzvanou Všejanskou spojku. „Zrychlení by mělo směřovat k tomu, aby se co nejrychleji provázala jednotlivá města v rámci Česka,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka.
Celkem by mělo jít o stovky kilometrů. Vyšší rychlosti je přitom možné dosáhnout nejen díky rekonstrukci trati, ale také modernějším vlakům. Na trati mezi Prahou a Českými Budějovicemi lze dosáhnout nového limitu mimo jiné díky pendolinům a jejich technologii naklápěcí skříně.
Až 767 nových kilometrů
České dráhy mají do konce září převzít také osm vysokorychlostních lokomotiv Vectron, které budou využívat zejména na mezistátních linkách. Ty jsou konstruované na rychlost 230 kilometrů v hodině. Do konce roku by jich dopravce měl převzít dalších dvanáct.
Mezitím stát připravuje kroky ke vzniku sítě vysokorychlostních vlaků. Počítá do ní už zmiňovanou trať mezi Brnem a Přerovem, nejde ale o vysokorychlostní spojení v pravém slova smyslu. Z Přerova do Ostravy by se ale rychlost měla zvýšit na 300 kilometrů v hodině. Letos v červenci pak vláda schválila také návrh mezinárodní smlouvy mezi Českem a Německem o výstavbě Krušnohorského tunelu, který bude součástí vysokorychlostní železnice z Prahy do Drážďan.
Ministerstvo dopravy také před nedávnem uvedlo, že do roku 2050 by v Česku mělo vzniknout až 767 kilometrů nových tratí, a to právě pro vysokorychlostní železnici. Z celkového počtu je aktuálně 484 kilometrů ve fázi projektu.