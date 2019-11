Vlak Praha - Lvov. Ukrajinská železnice plánuje novou trať | E15.cz

Ukrajinské státní dráhy Ukrzaliznycja plánují do roka vybudovat trať o evropském rozchodu, která by zajistila spojení rychlíky ze Lvova s Krakovem, Prahou a Vídní. Uvedl to šéf drah Jevhen Kravcov. Ukrajinská železnice je v důsledku dědictví po ruském impériu a Sovětském svazu až na jedinou výjimku širokorozchodná.