Vlaků s wi-fi přibývá. České dráhy instalují „internet“ do regionálních osobáků i expresů | E15.cz

Palubní wi-fi sítí mají dráhy aktuálně vybaveno 1229 vozů, u elektrických a motorových jednotek počítají samostatně každý vůz, z toho asi šedesát procent vozů jezdí v dálkové dopravě a zbytek v regionální. Cestující se tak mohou připojit na asi 1700 spojích. „Aktuálně je takto vybaveno přibližně 45 procent vozidel potřebných pro plánovaný provoz včetně příslušných záložních vozidel,“ uvádí mluvčí drah Petr Šťáhlavský.

Vozů s připojením má dál postupně přibývat. „Aktuálně například probíhá instalace do jednotek CityElefant, které jsou zapojeny do integrované dopravy v Praze, ve Středočeském a Moravskoslezském kraji,“ dodává Šťáhlavský. Dráhy instalují wi-fi do všech druhů vlaků od těch osobních na regionálních tratích po páteřní na koridorech, do běžných rychlíků i expresů typu Railjet či Pendolino.

Wi-fi je zároveň součástí všech nových objednávaných vlaků. Aktuálně má dopravce objednáno mimo jiné 187 vozů jednotek RegioPanter, 66 vozů motorových jednotek Pesa, 50 vozů InterJet a 180 vozů ViaggioComfort.

„Vzhledem k tomu, že wi-fi je u nových vlaků součástí celého kontraktu stejně jako u modernizovaných vozidel, nelze provést dílčí vyčíslení investice do této služby,“ vysvětluje Šťáhlavský a dodává: „Zkušenosti se službou máme pozitivní a ověřili jsme si, že ve vlacích instalovaná technologie umožňuje efektivnější využití mobilního signálu operátorů - bonding - oproti uživatelským zařízením.“

Podstatně menší vozový park soukromých dopravců RegioJetu a Leo Expressu nabízí wi-fi téměř ve všech případech. „U jednotek Lint na Orlicku stálo vybavení wi-fi mezi dvěma sty a třema sty tisíci korunami dle typu jednotky. Pokud bychom měli odhadnout celkovou cenu wi-fi na vlacích z výroby i na vlacích wi-fi osazených, bylo by to přibližně mezi čtyřmi a půl až pěti miliony korun. I tak se ovšem jedná pouze o počáteční investici, jelikož s provozem wi-fi jsou spojeny měsíční platby operátorům za využívání dat,“ říká mluvčí Leo Expressu Emil Sedlařík.

Platby se mají u Leo Expressu pohybovat až v řádu nižších stovek tisíc korun měsíčně v závislosti na počtu cestujících a míře využití wi-fi. „V čase, kdy kvůli pandemii a vládním omezením jezdilo minimum cestujících, byly platby logicky velmi nízké,“ uvádí Sedlařík.

Cestující se připojí i ve všech vlacích RegioJetu. „Například při cestě do Chorvatska má cestující také k dispozici během celé cesty internet - bez ohledu na to, že spoj jede přes čtyři země,“ říká mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj. V některých případech však připojení při cestách na Jadran nebylo možné, tvrdila část cestujících.